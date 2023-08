ご覧頂きありがとうございます。

クレイユモントロー窯

オクトゴナル大皿 コンポティエです。

フランスの方にお譲り頂いたお品物。

とても希少で

今はなかなか見つからない大皿のコンポティエです。

高価でしたので

少しお高いお値段になってしまいますが、

もし大切にして頂けるかたがいらっしゃったら‥

どうぞご検討ください。

size:約 径 29.7 cm h/6.6 cm

○古いお品物になります。

アンティーク、ブロカントにご理解頂ける方の

お取り引きをお願い致します。

●艶やかな美しいお品です。

●プレート部分、裏面側の角に8ミリ程の浅いチップ、

対面の角付近に6ミリ程の浅いチップがございます。

最終価格 アンティーク クレイユモントロー コンポティエ

●裏面側の1辺に3ミリ程の小さなチップが2つ

ございます。

●台座の角に8ミリ程の浅いチップがございます。

底に釉薬のムラがございます。

がたつきはございません。

●カトラリーキズは細かなものが少し、

貫入は殆ど感じません。

●エッジにざらつき、茶色の点状の混入が数個

ございます。

○艶やかなお品物ですが、

年代を経ていますので大きなダメージ、カケ以外は

味わいと感じて頂けますとうれしいです。

○極小のチップ、ヘアライン等見逃してしまう場合もございます

○画像が実際と若干の違いが出る場合もございます。

○画像等で充分ご確認の上お取り引きをお願い致します‥

フランスアンティーク

アンティーク

ブロカント

蚤の市

食器

陶器

クレイユモントロー

ハグオーワー

ハンドメイド

アスティエ

骨董

レア

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます。クレイユモントロー窯オクトゴナル大皿 コンポティエです。フランスの方にお譲り頂いたお品物。とても希少で今はなかなか見つからない大皿のコンポティエです。高価でしたので少しお高いお値段になってしまいますが、もし大切にして頂けるかたがいらっしゃったら‥どうぞご検討ください。size:約 径 29.7 cm h/6.6 cm○古いお品物になります。 アンティーク、ブロカントにご理解頂ける方の お取り引きをお願い致します。●艶やかな美しいお品です。●プレート部分、裏面側の角に8ミリ程の浅いチップ、 対面の角付近に6ミリ程の浅いチップがございます。●裏面側の1辺に3ミリ程の小さなチップが2つ ございます。 ●台座の角に8ミリ程の浅いチップがございます。 底に釉薬のムラがございます。 がたつきはございません。●カトラリーキズは細かなものが少し、 貫入は殆ど感じません。●エッジにざらつき、茶色の点状の混入が数個 ございます。○艶やかなお品物ですが、 年代を経ていますので大きなダメージ、カケ以外は 味わいと感じて頂けますとうれしいです。○極小のチップ、ヘアライン等見逃してしまう場合もございます○画像が実際と若干の違いが出る場合もございます。○画像等で充分ご確認の上お取り引きをお願い致します‥フランスアンティークアンティークブロカント蚤の市食器陶器クレイユモントローハグオーワーハンドメイド アスティエ骨董レア

