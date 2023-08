■ブランド masterpiece マスターピース

KAPTAIN SUNSHINE U.S.A Pack

■アイテム レザー バックパック リュック

リュック ブラック デイパック メンズ レディース ユニセックス A4収納可能

◾️サイズ

タテ約47㎝ ヨコ約36㎝ マチ約14㎝

素人寸法なため多少の誤差はご了承下さい。

◼︎素材

レザー 本革

◾️状態

中古品なため多少使用感ございますが、まだまだ問題なく使用可能です。

あくまで中古品なためご理解ご了承よろしくお願い申し上げます。

神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。

色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。

○ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー○

▲1点ものにつき早い者勝ちになります▲

art...

商品の情報 ブランド マスターピース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド マスターピース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

