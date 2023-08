メンズ商品一覧 → #Hedgehog_men

【ブランド】

Ron Herman ロンハーマン

Wrangler ラングラー

【商品】

美品 Ron Herman ロンハーマン Wrangler ラングラー 別注 長袖 デニム シャツ メンズ M トップス ジージャン Gジャン

【カラー】

インディゴブルー 青系

【サイズ】M

着丈71 肩幅46 身幅54 袖丈64

【素材】

コットン 100%

【状態】◎

目立った傷や汚れ使用感なくとても状態良いと思います☆気になる箇所などあれば何でも聞いてください♪

【出品者取り扱いブランド】

004290137

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

