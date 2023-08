Thanks for watching my page☻

○ introduction

ebure エブール 20ss 春夏

シルク生地を贅沢に使用し、動く度に風をはらんで揺れ動くドレープの美しい一着。

ハリがあり高級感のあるスカートです。

○ condition

2回のみ使用の美品です

あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。

○ size 38

購入前に必ずご確認お願いします。

お手持ちの物と比較して頂くと間違いないかと思います。

実寸:

ウエスト幅34x2cm

総丈90cm

※多少の誤差はあるかもしれません。ご了承ください。

○color

黒

※出来るだけ色味は現物に近づけていますが、お使いの端末によって多少異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

○出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。

ご安心してお求めください。

丁寧に梱包を心がけておりますが、多少の折ジワはご了承くださいませ。

気になる点がございましたらコメントお願い致しますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

