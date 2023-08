覧頂きまして有難うございます。

覧頂きまして有難うございます。●商品名: 新型 NINTENDO 任天堂 スイッチ Switch グレー 動作確認済み●商品状態:中古使用回数の少ない美品になりますバッテリー持続時間が長くなった新モデルになります。問題なく動作します。画面と裏面はほぼ傷なく綺麗な状態になります付属品はほんの少し汚れと傷がございますが、全体的いい状態だと思います幾つの内袋以外の付属品すべて揃ってると思います全体的綺麗な状態ですが、使用したことがある中古品ですので新品同様をお求めの方はご遠慮くださいゲームはお付け致しません、ゲーム機本体のみになります2021年製です内容品・Switch本体・Switch Joy-Con グレー・ドック・充電ケーブル・HDMIケーブル・Joy-Conグリップ・Joy-Conストラップ ×2・セーフティーガイドテスト用のゲームとモニターは付属致しません写真のものが全てになります。バッテリー具合、購入日や使用頻度などのご質問と大幅な値下げはご遠慮ください コメントなしで即購入可能です任天堂switchゼルダマリオルイージ大乱闘スマッシュブラザーズスマブラモンスターハンターモンハンあつまれどうぶつの森あつ森どうぶつの森ポケモン星のカービィカービィニンテンドーテレビゲームK3133AL858

