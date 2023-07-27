最新のデザイン 31313 ⭐️ 様専用⭐️KARCHER 3 WD 掃除機

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メーカー:KARCHER家庭用掃除機乾湿両用バキュームクリーナーWD3新品未開封電 源： 単相 100V 50/60Hz共用 消費電力： 900W 吸込仕事率： 190W コンテナ容量： 17L(吸水量8L） 本体質量： 5.8kg 本体寸法： 388×340×525（長さ×幅×高さ）mm 標準装備品： サクションホース、50cmパイプ2本、クリップ式フロアノズル、フロアノズルアダプター（ゴム、ブラシ)、すきまノズル、スポンジフィルター、筒型フィルター、紙パック1枚となります。#KARCHER#KARCHER

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