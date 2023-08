ご覧頂きありがとうございます。

【Size】

着丈 cm

肩幅 cm

身幅 cm

袖丈 cm

【Material】コットン . シルク(着物)

【説明】

着物を解体.ドッキングしたリメイクコートです(^^)

ボリュームを変化させることのできる

袖のデザインがポイントです◎

(内側本体の袖は9分丈程)

バックギャザーのAラインシルエット◎

バックベルトでシルエットも変化可能◎

ノーカラーなので、

タートルネックやパーカーなどと相性抜群です^ ^

.

.

model : 171cm

.

.

#reso古着

↑こちらより商品ご覧頂けます。

※古着であることをご理解の程宜しくお願いします。

リメイク服

リメイク品

リメイク古着

古着リメイク

古着屋

ユーロ古着

ヨーロッパ古着

アメリカ古着

一点物

ユーロヴィンテージ

着物リメイク

着物

和柄

デザインコート

古布

ノーカラーコート

ステンカラーコート

トレンチコート

変形コート

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。【item】着物リメイクコート【Size】 着丈 cm 肩幅 cm 身幅 cm 袖丈 cm【Material】コットン . シルク(着物) 【説明】着物を解体.ドッキングしたリメイクコートです(^^)ボリュームを変化させることのできる袖のデザインがポイントです◎(内側本体の袖は9分丈程)バックギャザーのAラインシルエット◎バックベルトでシルエットも変化可能◎ノーカラーなので、タートルネックやパーカーなどと相性抜群です^ ^..model : 171cm. .#reso古着↑こちらより商品ご覧頂けます。※古着であることをご理解の程宜しくお願いします。リメイク服リメイク品リメイク古着古着リメイク古着屋ユーロ古着ヨーロッパ古着アメリカ古着一点物ユーロヴィンテージ着物リメイク着物和柄デザインコート古布ノーカラーコートステンカラーコートトレンチコート変形コート

