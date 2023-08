『安心安全!自転車整備士資格者による整備済み車体!◎』

【FUN】 Air 2nd 織部/ピストバイク/ロードバイク

組み立て取り付けマニュアル付き/アフターケアサポート付き。

【ご購入時のお願い】

・購入前にプロフィールをご確認の上、ご購入申請をお願いいたします。

・在庫状況が変わる為、必ず購入前にコメントをお願いいたします。

・ショップ統一で値下げは承っておりません。

・鍵、スタンド、ライトは無しの値段表記です。

その他取り扱い車体はこちらより

→ #FUNバイク

FLAME:SOUPRA

COLOR:若芽 -Wakame-

【SPEC】

[フレームサイズ]550mm

※身長165cmあれば乗れます。

男性向けのサイズ感、

トップチューブが後ろ上がりの

"ダイアモンドフレーム"。

[タイヤサイズ]700C×23C

[フレーム材質]クロモリ

[ギア]F 48丁 R 18丁

※女性の方でも、重たく感じない漕ぎ足の重さ

[シートポスト]27.2mm

----------

宇宙に一台貴方だけのオーダーメイド

自転車を作れる "FUN"より

ピストバイク完成車の新品販売になります。

現在、美容師さんやアパレル店員さん、

専門学生さんに人気なピストバイク。

CHOCO-NORI

ファッション性が高く、

両方ブレーキついており

片道10kmほどの街乗りに向いております。

今回は、王道クラシカルモデルの販売になります。

基本的には、完成車販売ですが、

タイヤ、グリップ、サドル等、

多少のカラー変更可能です。

遠慮なくご相談下さいませ。

商品は、全国発送可能です!

店頭にて受け取り希望の方は、

コメントにてお気軽にご相談ください。

----------

【当店のパーツは、以下のハッシュタグから◎】

【車体】 #FUNバイク

【フレーム】 # FUNフレーム

【ホイール】 # FUNホイール

【タイヤ】 # FUNタイヤ

【クランク】 # FUNクランク

【チェーン】 # FUNチェーン

【ペダル】 # FUNペダル

【ハンドル】 # FUNハンドル

【ブレーキ】 # FUNブレーキレバー

【グリップ】 # FUNグリップ

【サドル】 # FUNサドル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

☆❷ 5299子供乗せ電動アシスト自転車ブリヂストン3人乗り対応レインボー ビーチクルーザー【クリーニング施工】DAHON Impulse D6【引き取り限定/名古屋市】O.F.T.雷魚 さま Gary Fisher HiFi Carbon 2008カスタム TERN SURGE ULTEGRA 6800 11S ミニベロ 小径フル電動自転車【ジャンク品】ブリヂストン子供用自転車20インチ【引き取り限定】nachi様専用ヨセミテ ターミネーター old mtb オールド マウンテンバイクたかたか〜様専用トランスモビリティ 電動アシスト自転車