お知らせ ログイン 会員登録 出品
新品同様 今シーズンもこれが必要マルチコプター電池の充電器　No.1 ホビーラジコン

商品の説明

種類...ドローン・マルチコプター
D4 フルセット　アルミ ラジコン　　2駆　RWD　サクラ 激安　D5 YD-2
ブランド
アルファロメオ155V6TI
SKYRC
タミヤ　グラスホッパー

双葉　サーボ　４個　おまけジャイロ
ブラック
アルファード10系純正ホイール
商品重量
タミヤ　キングハウラー
4.6 ポンド
コストコ　ジープ　実動ジャンク
仕様準拠
タミヤ ワイルドウィリス２カスタム
Certified frustration free
DJI MAVIC AIR2 COMBO コンボセット・USB-C急速充電器付き

ミニッツAWD MA-010改
この商品について
ヨシケン様専用です　タミヤ　cr01 ロックソッカー　要整備
SkyRC PC520はドローン用のAC入力リポ充電器で、バランス充電モードとストレージモードで6sリポバッテリーを充電できます。 処理中、リアルタイムデータがLEDデジタルに表示されます。 短絡保護と逆極性保護を備え、最大限の安全性を実現。
AXIAL SCX10 III 1/10 ジープ ラングラー ルビコン グレー
入力電圧: 100-240V。
ラジコンヘリコプター
最大充電電力:520W - 最大充電電流:20A。
RCボディまとめて
リポバッテリーセル数: 6S。
京商マッドワゴン
箱の中身:PC520充電器、AC電源コード、XT90 バナナコネクタ充電ケーブル付き、取扱説明書(日本語ではないもののコピー)。

DJI PHANTOM 4 バッテリーブランド

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

プレゼント有　新品未開封　フルセット　タミヤ　イグレス　ブラックエディション

タイヤ付きホイール4本

タカラトミー チョロQ マリオカート7 DXフライングサーキット 未開封

TRX4 HI TRAIL F-150 トラクサス(TRAXXAS）

OVERDOES ハイグレードショック スペック3
種類...ドローン・マルチコプターブランドSKYRC色ブラック商品重量4.6 ポンド仕様準拠Certified frustration freeこの商品についてSkyRC PC520はドローン用のAC入力リポ充電器で、バランス充電モードとストレージモードで6sリポバッテリーを充電できます。 処理中、リアルタイムデータがLEDデジタルに表示されます。 短絡保護と逆極性保護を備え、最大限の安全性を実現。入力電圧: 100-240V。最大充電電力:520W - 最大充電電流:20A。リポバッテリーセル数: 6S。箱の中身:PC520充電器、AC電源コード、XT90 バナナコネクタ充電ケーブル付き、取扱説明書(日本語ではないもののコピー)。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

新品同様 今シーズンもこれが必要マルチコプター電池の充電器　No.1 ホビーラジコン

8分钟前

新品同様 今シーズンもこれが必要マルチコプター電池の充電器　No.1 ホビーラジコン

¥17,500 ¥13,125

(税込) 送料込み
1
11
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

44d8e702

 1196

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (11)

44d8e702
新品同様 今シーズンもこれが必要マルチコプター電池の充電器　No.1 ホビーラジコン 新品同様 今シーズンもこれが必要マルチコプター電池の充電器　No.1 ホビーラジコン

DJI Mini3 Pro用 充電ハブ グレー 充電アクセサリー ポータブル 3ポートバッテリー充電器 急速充電 充電ハブ USB充電器 MINI 3 pro ドローンインテリジェントフライトバッテリー充電器

DJI Mini3 Pro用 充電ハブ グレー 充電アクセサリー ポータブル 3ポートバッテリー充電器 急速充電 充電ハブ USB充電器 MINI 3 pro ドローンインテリジェントフライトバッテリー充電器


DJI Mini3 Pro用 充電ハブ グレー 充電アクセサリー ポータブル 3ポートバッテリー充電器 急速充電 充電ハブ USB充電器 MINI 3 pro ドローンインテリジェントフライトバッテリー充電器

DJI Mini3 Pro用 充電ハブ グレー 充電アクセサリー ポータブル 3ポートバッテリー充電器 急速充電 充電ハブ USB充電器 MINI 3 pro ドローンインテリジェントフライトバッテリー充電器


DJI Mini 3 Pro/Mini 3 ドローン専用 6in1 バッテリー 急速充電 マルチバッテリー充電器

DJI Mini 3 Pro/Mini 3 ドローン専用 6in1 バッテリー 急速充電 マルチバッテリー充電器


Vemico NP-40バッテリー充電器セット 3*1500mAh互換バッテリー Mirco USB チャージャー対応機種 Casio EXILIM Z5、Z30、Z40、Z50、Z55、EXP600、P700、Z750、Z57、P750、BenQ E520

Vemico NP-40バッテリー充電器セット 3*1500mAh互換バッテリー Mirco USB チャージャー対応機種 Casio EXILIM Z5、Z30、Z40、Z50、Z55、EXP600、P700、Z750、Z57、P750、BenQ E520


Amazon | 【UC6.0】バッテリーチャージャーUC6.0 マルチ機能

Amazon | 【UC6.0】バッテリーチャージャーUC6.0 マルチ機能


Vemico NP-40バッテリー充電器セット 3*1500mAh互換バッテリー Mirco USB チャージャー対応機種 Casio EXILIM Z5、Z30、Z40、Z50、Z55、EXP600、P700、Z750、Z57、P750、BenQ E520

Vemico NP-40バッテリー充電器セット 3*1500mAh互換バッテリー Mirco USB チャージャー対応機種 Casio EXILIM Z5、Z30、Z40、Z50、Z55、EXP600、P700、Z750、Z57、P750、BenQ E520


1台でさまざまなバッテリーを充電できる万能充電器 - 週刊アスキー

1台でさまざまなバッテリーを充電できる万能充電器 - 週刊アスキー

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 新品同様 今シーズンもこれが必要マルチコプター電池の充電器　No.1 ホビーラジコン
© www.inba.net, Inc.