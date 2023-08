■商品状態

・Aランク

型崩れや大きな汚れ傷がなく、非常に綺麗な商品です。

状態も良く、極美品での出品になります。

タグにはシワがあります。

◆概要◆

MOTTAINAI (FACTORY RECYCLE DENIM ) 「もったいない 」をコンセプトに創り出されたHAPPYデニムシリーズです!

◆商品説明◆

商品 : 【超美品】希少 KAPITAL キャピタル MOTTAINAI DENIM モッタイナイデニム 2TONE HAPPY オーバーオール サロペット

表記サイズ : 1/S

※大きめでXL程度あります、元々がオーバーサイズ

の作りです。

■カラー

インディゴ

※写真1枚目が現物に色味が最も近いです。

■素材

写真のご確認宜しくお願い致します。

■サイズ(約)

サイズ表記:1

総丈:120.0㎝

股下:59.0㎝

ヒップ:112.0㎝

裾幅:27.5㎝

■ブランド

KAPITAL

キャピタル

■商品

オーバーオール

※お花は備品の為、商品ではありません。

■購入元

正規販売店やブランドリユース店などの日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した検査済みの正規品です。

■1点限りの限定商品はこちら

#HITSUJIのパンツ

#HITSUJIの服

#HITSUJIの出品商品

今回お買い求め頂いた商品と合わせる、バッグや小物、アクセサリー、ウォレット、財布なども出品しておりますのでご覧下さい。

■購入について

・即購入、OKです。

・深夜早朝の購入、OKです。

・お時間を気になさらず

ご購入宜しくお願い致します。

■発送方法

・発送時間については基本24時間以内の

発送を致します。

・クロネコヤマトを基本使用します。

■ペット、喫煙について

・ペットの飼育しておりません。

・喫煙をしておりません。

また、同居家族内にも喫煙者おりません。

■商品状態・Aランク型崩れや大きな汚れ傷がなく、非常に綺麗な商品です。状態も良く、極美品での出品になります。タグにはシワがあります。◆概要◆MOTTAINAI (FACTORY RECYCLE DENIM ) 「もったいない 」をコンセプトに創り出されたHAPPYデニムシリーズです!◆商品説明◆商品 : 【超美品】希少 KAPITAL キャピタル MOTTAINAI DENIM モッタイナイデニム 2TONE HAPPY オーバーオール サロペット表記サイズ : 1/S ※大きめでXL程度あります、元々がオーバーサイズの作りです。■カラーインディゴ※写真1枚目が現物に色味が最も近いです。■素材写真のご確認宜しくお願い致します。■サイズ(約)サイズ表記:1総丈:120.0㎝股下:59.0㎝ヒップ:112.0㎝裾幅:27.5㎝■ブランドKAPITALキャピタル■商品オーバーオール※お花は備品の為、商品ではありません。■購入元正規販売店やブランドリユース店などの日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した検査済みの正規品です。■1点限りの限定商品はこちら#HITSUJIのパンツ#HITSUJIの服#HITSUJIの出品商品今回お買い求め頂いた商品と合わせる、バッグや小物、アクセサリー、ウォレット、財布なども出品しておりますのでご覧下さい。■購入について・即購入、OKです。・深夜早朝の購入、OKです。・お時間を気になさらず ご購入宜しくお願い致します。■発送方法・発送時間については基本24時間以内の 発送を致します。・クロネコヤマトを基本使用します。■ペット、喫煙について・ペットの飼育しておりません。・喫煙をしておりません。 また、同居家族内にも喫煙者おりません。

