特別セーフ アニエスベー　アンファン　フォーマルスーツ フォーマル/ドレス

全てアニエスベー

入学式 七五三 男子 フォーマルスーツ

8ans

アニエスベー アンファン フォーマルスーツ

セットです

5082.BURBERRY LONDON セットアップ 男の110cm



♡Waltz by BEAMS DESIGN♡男の子 フォーマルスーツ 120

ベストにはサイズ表記がありませんがセットで購入したため8ansだったと記憶しております

【ワンダーファクトリー】セレモニースーツ 170センチ



【hello様専用】プティマイン セレモニースーツ 120

パンツは六.七分丈くらいになるようなサイズ感でサスペンダーをするタイプのため腰回りがゆったりとしています

アニエスベー アンファン フォーマルスーツ

靴下は19〜21くらい

20センチの時に3回ほど着用しております

ネクタイのみまだ保管したい為、出品はしませんのでご了承ください

フォーマルシューズは19.5〜20センチのサイズの物を出品いたします

よろしければご覧ください

着用回数5回以内ホームクリーニング後、保管半年です。

発表会

入学式

七五三

フォーマル

商品の情報 商品のサイズ 120cm ブランド アニエスベー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

全てアニエスベー8ansセットですベストにはサイズ表記がありませんがセットで購入したため8ansだったと記憶しておりますパンツは六.七分丈くらいになるようなサイズ感でサスペンダーをするタイプのため腰回りがゆったりとしています靴下は19〜21くらい20センチの時に3回ほど着用しておりますネクタイのみまだ保管したい為、出品はしませんのでご了承くださいフォーマルシューズは19.5〜20センチのサイズの物を出品いたしますよろしければご覧ください着用回数5回以内ホームクリーニング後、保管半年です。発表会入学式七五三フォーマル

