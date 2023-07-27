【大放出セール】 MSIゲーミングGV72 8RE-033JP/Core i7/GTX 1060 ノートPC

第8世代インテル Core i7-8750H

Thinkpad L570 i5 8GB 256GB SSD 第7世代

GPU:NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB GDDR5

ノートパソコン Lenovo Thinkpad E450

OS:Windows 10 Home

【Y・A様専用】Surface Laptop i5 8G 256GB 13.5イ

メモリ:16GB(8GB ×2)

【美品】VAIO ProPB高速SSD256GB 8GB パソコン PCバイオ

SSD:256GB、HDD:1TB

kuzu様専用 Surface Go2 1927 128GB 8GB

液晶パネル:17.3インチ、フルHD(1,920×1,080)、ノングレア

ゲーミングノート Geforce 940MX 8GB 128+256GB SSD

映像出力端子:HDMI ×1、Mini DisplayPort ×1

SSD搭載おすすめ⭐美品ノートパソコン⭐️初期設定済み届いてすぐ使える⭐117

I/Oポート:USB3.1 Gen1 Type-C ×1、USB3.1 Gen1 Type-A ×2、USB2.0 Type-A ×1、ヘッドホン出力 ×1、マイク入力 ×1

MacBook Pro 15インチ 2017 512GB タッチバー 訳あり



Dell XPS13 9360 8GB 256GB

電源あり

★懐かしのWindows98★ NEC VersaPro NX VA46H

後から購入のクーラーボード付属

A18【Core i7】新品SSD1TB✨メモリ16GB✨カメラ✨Office



最終値下げ✨赤×黒 ノートパソコン／主婦初心者さん向け／大容量HDD750G

一部キーに操作痕あり

【美品！最安値】東芝 ノートパソコン★新品SSD512GB★Core i7搭載

wasd

Panasonic Let's note NX2/SSD126GB・Win10



⭐︎レア⭐︎美品⭐︎2018年⭐︎フルHD⭐︎第7世代Corei5 SSD512G HDD

動作問題無くゲーム用途で使用。

ノートパソコン core i7 windows11 オフィス付き AH77/RR

内部初期化済み。

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Windows updateをしていないので、購入後ご自宅でlan接続をしお願い致します。

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MacBook Pro 13 値下げ交渉可

2023/06/11 追記

【2016年製】☘大人気モデナレッド☘Win11☘新品SSD512GB/8GB☘

msi公式ページ サポート ドライバ一式インストール済み。※インストールしたデータはデスクトップ内フォルダに格納済み。

Macbook Pro 8gb ssd512gb

Windows update行いました。

商品の情報 ブランド エムエスアイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

第8世代インテル Core i7-8750HGPU:NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB GDDR5OS:Windows 10 Homeメモリ:16GB(8GB ×2)SSD:256GB、HDD:1TB液晶パネル:17.3インチ、フルHD(1,920×1,080)、ノングレア映像出力端子:HDMI ×1、Mini DisplayPort ×1I/Oポート:USB3.1 Gen1 Type-C ×1、USB3.1 Gen1 Type-A ×2、USB2.0 Type-A ×1、ヘッドホン出力 ×1、マイク入力 ×1電源あり後から購入のクーラーボード付属一部キーに操作痕ありwasd動作問題無くゲーム用途で使用。内部初期化済み。Windows updateをしていないので、購入後ご自宅でlan接続をしお願い致します。2023/06/11 追記msi公式ページ サポート ドライバ一式インストール済み。※インストールしたデータはデスクトップ内フォルダに格納済み。Windows update行いました。

商品の情報 ブランド エムエスアイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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