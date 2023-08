アートストームのフューチャーモデルズ、MAZINGER 1901シリーズ、ガラダのフィギュアです。

画像を見て頂いてわかる通り、開梱未使用品で、多少パッケージのブリスター部分にハガレ、日焼けやダメージ等があります。

また、購入時期は、お買取品の為、分かりかねます。

保管品としてご理解のある方、上記内容を事前にご了承頂きご購入下さい。

■■商品詳細■■

●韮沢靖デザインの「MAZINGER 1901シリーズ」です。

●全身各部30箇所可動、様々なポージングが楽しめます。

●背部ユニットを引き出し、付属の「Dr.HELL」を取出す事が可能、スライド式座席に座った「Dr.HELL」は、手持ちのステッキを操縦レバーにする設定。

●胸部は左右のプレートを展開し、アバラ型プレートを跳ね上げてコクピットを見ることができます。

●卍型回転鎌(MANJI SICKLES)をはじめ、オリジナル武器作成用のパーツが付属。

●デザイン 韮沢 靖

●原型 薄井 利光

●高さ 約30cm

●JAN:4909976893639

即購入大歓迎‼︎!

プロフィールを必ずお読み下さい。

●●値引き不可●●

※商品によっては、専門知識のない物もございますので、ご質問にお答えできない場合もございます。あらかじめご了承ください。

超合金

レトロ

おもちゃ

ソフビ

TOY

究極造形

ギガバイト

ポピー

ジャンボマシンダー

バンダイ

バンプレスト

メタルビルド

ビリケン商会

究極真神

マジンガーZ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

