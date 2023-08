イギリス人フォトグラファー、ポール・グラハム( Paul Graham)の作品集。

hardcover

64 pages

230 x 300 mm

color

2011

winner of the Deutsche Börse Photography Foundation Prize 2009

published by MACK

#PAULGRAHAM

#PAUL_GRAHAM

#ポール・グラハム

#MACK

#ARTBOOK

#アートブック

#写真集

#芸術/一般

#C_BOOKS

#希少本

【状態】

ダメージあり。

本体のページ角について、紙同士が貼り付いてしまった為、それを剥がした跡が複数あります(画像5-7)。

一度、人の手に渡った中古品であることをご理解の上、ご検討ください。 気になる方はご購入をご遠慮ください。 画像にてご判断ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

