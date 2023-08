【ダイワ アルファスフィネスカスタム】

SHIMANO 19 ステラ SW 10000PG

メガバススプール カーボンドラグ カーボンハンドル ベアリングカスタム品 純正パーツ完備

エギングセット ダイワ エメラルダス



スタジオ オーシャンマーク ハンドル AL NC 88

アルファスフィネスカスタムの出品です。

18SLX MGL HG



18 アンタレスDC MD XG RIGHT

置きキズも少なく美品です。

バリアルホイールキャップ バラ売り 相談可です。

純正パーツも全て揃っていますのでメーカーでのオーバーホールも可能かと思います。

19モアザンPE1000XHL-TW



極美品☆シマノ☆15メタニウムDC HG☆右巻き☆D-14

古いものですが現行モデルと同等レベルの性能だと思います。

フライリール / オービス CFOⅢ シルバー(made in England)

細目のPEラインを巻けば1.5gの軽量ルアーでも驚く程飛んでいきます。

イベンダー様専用 RYOBI 電動リール AD電動101 HI POWER 剛技



アブガルシア レボ EXD-W REVO EXD-W

【カスタム内容】

20ツインパワー C2000S 替スプール付き! 美品!

ZPI製カーボンハンドル

早い者勝ち値下げ abu 6600c アブガルシア アンバサダー

RCSコルクノブ

シーライン石鯛50

ヘッジホッグ製カーボンスタードラグ

SHIMANO フォースマスター3000xp

フィネス用ベアリング各種(メーカー忘れました)

14 カルカッタコンクエスト 100

メガバス ゾンダ用ベイトフィネススプール33mm径

テイルウォーク クロシオ63HGX



ダイワ タトゥーラ80 HG 2ベアリング追加

尚、メガバスのスプールは希少価値の高いスプールかと思います。

シマノ パワーエアロフリーゲン



美品 アンタレスDC7 左

付属品としては外箱、リール袋、純正オイルが無い状態となります。

ステラSW18000HG ステラ18000hgリール



18バンタムmgl150hg

使用上問題となるキズや破損はありません。

【新品未使用未開封】アベイル マイクロキャストスプール ANT1234R

しかし、中古品という事を理解した上ご購入お願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

