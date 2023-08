【 開梱 設置?無料 】 ☆初版・帯付き・新品・解説書付☆ ムーンナイト影/光 その他

「ムーンナイト/光」

ブライアン・マイケル・ベンディス / アレックス・マリー / 堺 三保

定価: ¥ 2300

「ムーンナイト影」

ブライアン・マイケル・ベンディス / アレックス・マリーブ / 堺三保

定価: ¥ 1900

#ブライアン・マイケル・ベンディス #アレックス・マリーブ #堺三保 #本 #コミック/コミック

●ご覧いただきありがとうございます。

コレクションで収集していましたが断捨離のため出品致します。

●保管用にしていたため新品未使用品ですが神経質の方はご遠慮ください。

写真にて状態の確認のうえ購入お願い致します。

●基本的に絶版の貴重なもののため現状値下げは考えておりません。

相場の変動で値上げする場合もございます。

● すり替え防止のため返品は不可とさせて頂きます。

●喫煙者・ペット共になし。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

