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k18pt900コンビダイヤ リングです。
GUCCI指輪19号
1粒0.10ctのダイヤ が輝いています。
PT900 ダイヤモンド ハーフエタニティーリング
状態は、新品仕上げしておりきれいな状態です。
スタージュエリー 0.21ダイヤモンド エンゲージ プラチナリング PT950
刻印はk18、pt900、0.10とあります。
アレキサンダーマックイーン PAVE SKULL シルバー 11号
重さは、3.0g
アレックスストリーター EYE RING
サイズは、11サイズ
CHANEL シャネル シルバーリング
フェイスの最大幅は、約7mm位です。
【ポルカ様】Tiffany ティファニー オープンウェーブ リング YG
よろしくお願いします。
【美品】3石ツァボライト ダイヤモンド リング 1.05/0.10ct プラチナ
極美品 PT900 0.51ct 0.20 エメラルド 0.50 ダイヤ リング
PFB2535
♪美品 煌めくリング ダイヤ3粒 アガット 透かし柄 コットンレース 9号位
商品の情報
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目立った傷や汚れなし
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k18pt900コンビダイヤ リングです。1粒0.10ctのダイヤ が輝いています。状態は、新品仕上げしておりきれいな状態です。刻印はk18、pt900、0.10とあります。重さは、3.0gサイズは、11サイズフェイスの最大幅は、約7mm位です。よろしくお願いします。PFB2535
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お待たせ! pt900 ターコ様専用 k18 ダイヤ #11 0.10ctリング 3.0g リング
375
4分钟前
お待たせ! pt900 ターコ様専用 k18 ダイヤ #11 0.10ctリング 3.0g リング
¥
28,000
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pt900 ターコ様専用 k18 ダイヤ #11 0.10ctリング 3.0g
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e57320007c16a3
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お待たせ! pt900 ターコ様専用 k18 ダイヤ #11 0.10ctリング 3.0g リング
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