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お待たせ! pt900 ターコ様専用　k18 ダイヤ #11 0.10ctリング　3.0g リング

商品の説明

k18pt900コンビダイヤ リングです。
GUCCI指輪19号
1粒0.10ctのダイヤ が輝いています。
PT900 ダイヤモンド　ハーフエタニティーリング
状態は、新品仕上げしておりきれいな状態です。
スタージュエリー　0.21ダイヤモンド　エンゲージ　プラチナリング PT950
刻印はk18、pt900、0.10とあります。
アレキサンダーマックイーン PAVE SKULL シルバー　11号
重さは、3.0g
アレックスストリーター　EYE RING
サイズは、11サイズ
CHANEL シャネル シルバーリング
フェイスの最大幅は、約7mm位です。
【ポルカ様】Tiffany ティファニー オープンウェーブ リング YG
よろしくお願いします。
【美品】3石ツァボライト　ダイヤモンド　リング　1.05/0.10ct　プラチナ

極美品　PT900 0.51ct 0.20 エメラルド 0.50 ダイヤ リング
PFB2535

♪美品　煌めくリング　ダイヤ3粒　アガット　透かし柄　コットンレース　9号位

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

エルメス エシャペ PM 54 リング ピンクゴールド 750 金 指輪 ダイヤ

Dior 保証書付きWG750ロゴリング 約7号 ホワイトゴールド

【美品】天然エメラルド　ダイヤモンド　1.20ct　0.06ct　プラチナ

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かわいい両側から♡キューピッド♡ 天然ダイヤ リング 18K YG

pt900 プラチナリング サイズ10.5号　ウェーブ

ブランイリス4連ゴールドリング美品12号

マルジェラ 未使用 スクエア リング ゴールド シルバー XS 装飾
k18pt900コンビダイヤ リングです。1粒0.10ctのダイヤ が輝いています。状態は、新品仕上げしておりきれいな状態です。刻印はk18、pt900、0.10とあります。重さは、3.0gサイズは、11サイズフェイスの最大幅は、約7mm位です。よろしくお願いします。PFB2535

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商品の状態目立った傷や汚れなし

お待たせ! pt900 ターコ様専用　k18 ダイヤ #11 0.10ctリング　3.0g リング

4分钟前

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