80年代初期 PEPPERMINTスタジャンです。

ビリヤード メンズ アウター 新品 緑 グリーン 春 XL スタジャン



MEDM ジャケット

使用感があり多少の毛玉、汚れ等があります。

Cootieスタジャン(サマーセール)



新品・タグ付 MITCHELL&NESS LIGHTWEIGHT JACKET

着丈 62㎝

日本製 古着 スタジャン デザインブルゾン 刺繍 ワッペン付 切り替え 希少

肩幅 51㎝

パッゾ ジャケット 10周年記念限定品 皮製 カシミヤ メンズ

身幅 51㎝

レア古着USA製90s○MLBオリオールズ 刺繍スタジャン ブラック メンズXL

袖丈 54㎝

新品 ワコマリア スタジャン 稀少Lサイズ



80's ペパーミント クリームソーダ ロカビリー

平置きでの採寸です。

McGREGOR マクレガー スタジャン 袖レザージャケット牛革 サイズL

素人ですので多少の誤差はあるかもしれません。

70s made in usa vintage スタジャン

ご了承ください。

FINALFANTASYXIオリジナルジャケットMA-1



VAN JAC袖レザージャンバー メルトン×レザー 3L 数回のみ着用

中古で長期自宅保管のため神経質な方や細かいことが気になる方、完璧をお求めの方はご購入をご遠慮ください。

MLB New York Mets スタジャン リバーシブル 好配色 90's



a few good kids スタジャン 紫 Mサイズ

プロフィールをご覧いただきご理解頂けた方のみご購入をお願いいたします。

【美品】 XLARGE OG VARSITY JACKET スタジャン



ヒステリックグラマー スタジャン バッファローチェック 袖レザー ライダース

よろしくお願いいたしますq(^-^q)

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 やや傷や汚れあり

80年代初期 PEPPERMINTスタジャンです。使用感があり多少の毛玉、汚れ等があります。着丈 62㎝ 肩幅 51㎝身幅 51㎝袖丈 54㎝平置きでの採寸です。素人ですので多少の誤差はあるかもしれません。ご了承ください。中古で長期自宅保管のため神経質な方や細かいことが気になる方、完璧をお求めの方はご購入をご遠慮ください。プロフィールをご覧いただきご理解頂けた方のみご購入をお願いいたします。よろしくお願いいたしますq(^-^q)

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 やや傷や汚れあり

レア ビンテージ lotto 90's ナイロンプルオーバージャケット Mサイズ60's Vintage reversible award jacket【状態良好】90s PAZZO フルデコ スタジャン 袖レザー ブラックU.S.A.製 70s ARISTOJAC by Hilton ブルゾン貴重 Majestic ニューヨークヤンキース MLB スタジャン激レア GDC オールレザー スタジャン ブラック S 裏原コムドット スタジャン(取り置き中)