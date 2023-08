デンハムのスリムフィットモデル「SKIN」の

ジョンローレンスサリバン デニムパンツ

MADE IN JAPAN”デニム「MIJDAIMYOSSWB」になります。

dsquared2 ディースクエアード ビッグジップデニム

7角形ポケットやドロップヨークなど、

リーバイス820 ビンテージ復刻 シンチバック サスペンダーボタン 32 日本製

ブランドのシグネチャーディテールを配したモデル。

77年12月製 リーバイス501 66後期 W32L31 赤耳 デニム ジーンズ

こだわりのウォッシュカラーやダメージ加工、

Supreme / Undercover Layered Jean 32

快適なストレッチ性もポイントで、

ウエハウス デニムパンツ 32

赤色のパーツ、バックのレザーパッチ、

DYSE ONE ダイスワン バックポケット バンダナ柄 デニムパンツ W44

シザーロゴがアクセントになっています。

TRIPP NYC STRAP ON ZIP OFF PANTS

カラーはブラック、

にがうり様専用 90s USA製 リーバイス 501XX 1920モデル 555

素材はコットン98%、ポリウレタン2%、

マーベリック MAVERICK デニム ジーンズ パンツ ヴィンテージ

サイズはW30L32

80's Levi's501赤耳セルビッチデニム オリジナル W36

(ウエスト約83cm、ヒップ約96cm、股上約24cm、股下約78cm、わたり周り約29cm、裾幅約18cm)

新 恵美寿神頭 エヴィス エビス LOT 2001 カーゴ ショートハーフデニム

です。

ディーゼル ジョグジーンズ0099S 極美品

数回しか着用していないものなので、

希少 USA製 90s リーバイス 501xx W32 バレンシア工場

新品と変わらないコンディションだと思います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド デンハム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

デンハムのスリムフィットモデル「SKIN」のMADE IN JAPAN”デニム「MIJDAIMYOSSWB」になります。7角形ポケットやドロップヨークなど、ブランドのシグネチャーディテールを配したモデル。こだわりのウォッシュカラーやダメージ加工、快適なストレッチ性もポイントで、赤色のパーツ、バックのレザーパッチ、シザーロゴがアクセントになっています。カラーはブラック、素材はコットン98%、ポリウレタン2%、サイズはW30L32(ウエスト約83cm、ヒップ約96cm、股上約24cm、股下約78cm、わたり周り約29cm、裾幅約18cm)です。数回しか着用していないものなので、新品と変わらないコンディションだと思います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド デンハム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

リーバイス シルバータブ 90s USA製 デニムパンツ ルーズ ワイド バギー【国内正規品】ディースクエアード ジーンズ サイズ46 ウォレットチェーン付きDSQUARED2ストレートジーンズ Slim Jean - ダークウォッシュ90s vintage Wranglar denim pantsヒステリックグラマー ブラックデニム ダメージ加工ロンハーマン Ron Herman 取扱 ZANEROBE ジョガーパンツ i9n(n) BY NUMBER (N)INE ジーンズディッキーズ 色褪せ ブラック デニム メンズ 古着 ジーパン ジーンズ