ナイキ エアフォース 1 ミッド

NIKE AIR FORCE 1 MID

カラー:コルク

サイズ:27cm

新品未使用、箱付

ナイキ正規購入品

ナイキの大人気、定番のスニーカー、エアフォース1ミッド。

珍しいコルク素材バージョンです。

史上初のフルレングスのNIKE「AIR」クッションが搭載されたバスケットシューズとして登場したキング・オブ・スニーカー「NIKE AIR FORCE 1」

NIKE屈指の人気モデルとして君臨しています。

足首にストラップが付いたミッドカットタイプのエアフォース1です。

送料無料・メルカリ便

国内正規購入品です。

使用目的で購入しておりますが、出番がなさそうなので大切にしていただける方にお譲りしたいと思っています。

商品の状態等の詳細は商品画像、商品説明欄を確認いただき、ご納得の上ご購入手続きをお願い申し上げます。

スニーカーナイキ エアフォース 1 ミッドNIKE AIR FORCE 1 MIDカラー:コルクサイズ:27cm新品未使用、箱付ナイキ正規購入品ナイキの大人気、定番のスニーカー、エアフォース1ミッド。珍しいコルク素材バージョンです。史上初のフルレングスのNIKE「AIR」クッションが搭載されたバスケットシューズとして登場したキング・オブ・スニーカー「NIKE AIR FORCE 1」NIKE屈指の人気モデルとして君臨しています。足首にストラップが付いたミッドカットタイプのエアフォース1です。送料無料・メルカリ便国内正規購入品です。使用目的で購入しておりますが、出番がなさそうなので大切にしていただける方にお譲りしたいと思っています。商品の状態等の詳細は商品画像、商品説明欄を確認いただき、ご納得の上ご購入手続きをお願い申し上げます。

