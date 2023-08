【正規品直輸入】 Vuitton Louis ブックル ピアス LVサンライズ ピアス(片耳用)

ルイ・ヴィトン西武池袋店で2022年6月頃に購入したものになります。

バラ売りになっております。

※バラ売りのため保存袋は付属していません。

写真の専用の箱が希望でしたら送料分で+500円になります。

1つしか使用する機会がなかったため、新品未使用になっています。

販売時大変人気で直ぐに売れてしまった為、日本には既に在庫が無く大変貴重な商品とおっしゃっていました。

ブックルLVサンライズ ピアス

陽気な色使いとフレッシュなモノグラムフラワー モチーフが、新たなシーズンの到来を告げる「ブックルLVサンライズ」。エナメルを施した2つのピアスにストラスをあしらいました。セットで両耳に付けても、モダンな雰囲気を求めて他のアイテムとのミックス & マッチもお楽しみいただけます

品番

M00657

ピアス

サイズ:3 cm

金具(色:シルバー)

ラッカー

モノグラム・フラワー モチーフ

イタリア

Louis Vuitton

ブックル・LV サンライズ

モノグラム・フラワー

アクセサリー

ピアス

ルイ・ヴィトン西武池袋店で2022年6月頃に購入したものになります。バラ売りになっております。※バラ売りのため保存袋は付属していません。写真の専用の箱が希望でしたら送料分で+500円になります。1つしか使用する機会がなかったため、新品未使用になっています。販売時大変人気で直ぐに売れてしまった為、日本には既に在庫が無く大変貴重な商品とおっしゃっていました。ブックルLVサンライズ ピアス陽気な色使いとフレッシュなモノグラムフラワー モチーフが、新たなシーズンの到来を告げる「ブックルLVサンライズ」。エナメルを施した2つのピアスにストラスをあしらいました。セットで両耳に付けても、モダンな雰囲気を求めて他のアイテムとのミックス & マッチもお楽しみいただけます品番M00657ピアスサイズ:3 cm金具(色:シルバー)ラッカー モノグラム・フラワー モチーフイタリアLouis Vuittonブックル・LV サンライズモノグラム・フラワーアクセサリーピアス

