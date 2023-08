アクセスありがとう御座います。

ブランド:SAINT LAURENT PARIS サンローラン

アイテム:デジョジェ モヘアクルーネックセーター

品番:459926Y1TH11000

カラー:ブラック

素材:モヘア 44% / ナイロン 37% / ウール 19%

参考定価:120,000円

サイズ:XS(日本人サイズS〜M相当)

肩幅40cm身幅48cm着丈63cm

素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。

状態:新品未使用(元々激しいダメージ加工が施されております。)

付属品:タグ、ケリングジャパンのタグ付きです。

生産国:MADE IN ITALY

2017モデルでエディスリマン最期の作品となります。

このシーズンのモデルはプレミア化している物も多い為、是非この機会にお求めください!

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サンローラン 商品の状態 新品、未使用

