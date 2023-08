中古品

エアフォース1 オフホワイト 24.5センチ

アッパー全体的に履きジワ、ヌバック生地に部分的な汚れほか使用感。

両足履き口かかと部周辺に破れ、補修跡あり。

インソール表は色あせ、裏はかかと部にちぎれ。

ミッドソール強めの汚れ。

アウトソールはヒール部の消耗から、一度接着剤を使用した痕跡あり。その上からヒールプロテクター守の茶色Sサイズを装着。

TRAVIS SCOTT NIKE

AIR JORDAN 1 LOW OG SP-T

BLACK SAIL DARK MOCHA

CQ4277-001

トラビス スコット ナイキ

エアジョーダン 1 ロー オリジナル スペシャル

ブラック セイル ダークモカ

CQ4277 001

FOREFOOT HEEL PROTECTOR 守 フォアフット

ヒールプロテクター守

カラー ブラウン BROWN 装着済み

サイズ 26.0cm US8

付属品 ボックス 変え紐計4種ーワックス黒、赤、オーバルピンク、黒オーバル

Nike Air Jordan 1(ナイキ エアジョーダン1)とアメリカを代表する人気ラッパーTravis Scott(トラビス スコット)とのコラボレーションモデル、Travis Scott × Nike Air Jordan 1 Low(トラビス スコット × ナイキ エアジョーダン1 ロー)が登場。

今作は2019年5月にファーストコラボとなるTravis Scott × Nike Air Jordan 1(トラビス スコット × ナイキ エアジョーダン1)に続く2度目のコラボモデルだ。

アッパーはブラックのレザーとダークブラウンのヌバック、ミッドソールにクリームホワイト、アウトソールにはブラウンが採用されサイドの逆向きに配置されたスウッシュはホワイトとなっている。

右のヒール部分にウィングロゴ、左ヒール部分にカクタスジャックのロゴが配置されコラボモデルと一目でわかるデザインとなっている。

SNKRSで7月20日の9:00にゲリラリリース、リストックは一度も無く希少性が高い。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

