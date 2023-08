【デッドストック】【ナイキブレザーハイ】

• ブランド:NIKE ナイキ

• アイテム:BLAZER HI SUEDE VNTG ブレザーハイ スウェード ビンテージ加工

• カラー:OLD ROYAL/SAIL-BLACK-ORNG BLZ

• サイズ:US 9.5 / JPN 27.5cm

• その他:箱あり

2008年にリリースされたブレザーハイスウェードビンテージです。スウェードレザーアッパーに、オールドロイヤル×ホワイトのクラシックなカラーが最高にクールな一足です。

BLAZER(ブレザー)は1972年に発売されたナイキ初のバスケットボールシューズ。こちらは2008年に復刻された一足で、アッパーやソールにビンテージ加工が施されたモデルです。現行品とは異なる太めのスウッシュや、コットンシューレース、日焼け加工のソール、ヒールに入るNIKEロゴもやや擦れた加工と、非常に手の込んだ仕上がりです。現在では非常に入手困難な当時のスニーカーです。

新品で購入後、屋内にて試着しました。新品ですがアウトソールに薄っすら汚れがあるかな〜くらいの汚れがありますので、未使用に近いとしています。その他、目立つ汚れやダメージは見られません。今となってはなかなかこの状態では出ないスニーカーかと思います。製造から年数が経過していますので、今後のご使用の際に劣化が出る可能性があります。

個人保管、製品の特性(ビンテージ加工、年数経過)にご理解いただける方のみお願いします。細部まで気にされる神経質な方は画像をよくご覧の上でご検討くださいませ。

ご質問はお気軽にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

