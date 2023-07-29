『2年保証』 JUN MIKAMI×WILDTHINGS【シリンダーバッグ】 ハンドバッグ

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

JUN MIKAMI×WILDTHINGS MS22【シリンダーバッグ】●色：ブラウン（内側ブルー）●素材表地メイン：キャンバス地バッグ中：PVC９０％ / ポリエステル１０％●サイズ： ワンサイズ※サイズ詳細高さ（バッグ部分）約22cm横幅（バッグ部分） 約18cm持ち手アジャスター最大時の高さ（バッグ部分込み） 約70cm●持ち手部分はアジャスターによって長さ変更可能●生地＆縫製：ベトナム●2、3度使用目立った汚れや傷はありません タグ付きですfumikauchidaienasunnyvintagejantiquejonnlynxjun mikamipelleqmadison blueマディソンブルーdrawerdeuxieme classe JUN MIKAMI×WILDTHINGS MS22auraleeオーラリーcelineセリーヌron hermanロンハーマンplageebureアローズvintageヴィンテージpelicannude vintagehookedJANTIQUES

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