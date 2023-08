ネルデザインワークスのオノケズルです。キャンプで一度使用しました。

現行モデルは、オノの刃の部分の形状が新しくなっており、こちらは現在入手することはできないと思います。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

