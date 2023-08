有名なブランド モンクレール　GEMOT レザーダウンジャケット レザージャケット

ボーナス時期なので6月限定で再出品です。

ポロラルフローレン 23SS スエードレザー トラッカージャケット サイズM新品

いま冬物は売れないと思うので、その後はまた秋ごろ値段を上方修正し再出品いたします。

モンクレールのレザーダウンジャケットです。

サイズは0なので、メンズSサイズ相当です。

モデル名GEMOTのオールレザー(羊革)タイプです。

他サイトで購入しました。

袖等含め、ダメージは特段ございません。

着画ですが、170cm、65kg、バスト94cm、ウエスト74cmのやや筋肉質で、下にアンダーシャツ、ワイシャツ、やや薄めのニット(24ゲージ)を着た状態です。

私よりやや細い方の方が無難かと思いますが、ピタピタ好きの自分的にはジャストフィットです。

見ての通りキツキツパツパツに見えますが、ラムレザーなので柔らかく、動作自体はそんなにストレスなく着用できます。

また、薄くて軽いですが、オールレザーでダウン入りなので、このジャケット1つでもけっこう暖かいです。

他の革ジャンを買ったのでこちらはお譲りいたします。

【モデル名】

GEMOT GIUBBOTTO (レザータイプのモデル)

B20914096005 50116

ZIND-16-649

【定価】

約55万円

【色】

ブラック 黒

【サイズ】

0サイズ(約Sサイズ)

身丈59cm

身幅45cm

肩幅41cm

袖丈56cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

【素材】

ルーマニア製

裏地/ナイロン100%

表地/ 羊革(ラムレザー)

皮革装飾部分/牛革

詰物/ダウン90% フェザー10%

柄・デザイン···無地

ダブルジップ

アウター形···シングル

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

ラムレザー、羊革

ライダース

タイト、細身

キルティング

MONCLER

レザージャケット

ダウンジャケット

ボーナス時期なので6月限定で再出品です。いま冬物は売れないと思うので、その後はまた秋ごろ値段を上方修正し再出品いたします。モンクレールのレザーダウンジャケットです。サイズは0なので、メンズSサイズ相当です。モデル名GEMOTのオールレザー(羊革)タイプです。他サイトで購入しました。袖等含め、ダメージは特段ございません。着画ですが、170cm、65kg、バスト94cm、ウエスト74cmのやや筋肉質で、下にアンダーシャツ、ワイシャツ、やや薄めのニット(24ゲージ)を着た状態です。私よりやや細い方の方が無難かと思いますが、ピタピタ好きの自分的にはジャストフィットです。見ての通りキツキツパツパツに見えますが、ラムレザーなので柔らかく、動作自体はそんなにストレスなく着用できます。また、薄くて軽いですが、オールレザーでダウン入りなので、このジャケット1つでもけっこう暖かいです。他の革ジャンを買ったのでこちらはお譲りいたします。【モデル名】GEMOT GIUBBOTTO (レザータイプのモデル)B20914096005 50116 ZIND-16-649【定価】約55万円【色】ブラック 黒【サイズ】0サイズ(約Sサイズ)身丈59cm身幅45cm肩幅41cm袖丈56cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。【素材】ルーマニア製裏地/ナイロン100%表地/ 羊革(ラムレザー)皮革装飾部分/牛革詰物/ダウン90% フェザー10%柄・デザイン···無地ダブルジップアウター形···シングルフード···フードなし季節感···春、秋、冬ラムレザー、羊革ライダースタイト、細身キルティングMONCLERレザージャケットダウンジャケット

