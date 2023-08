【美品】 NEOUS 最終価格☆ネオアス シューズ　靴　ネウス サンダル　ミュール サンダル

ESTNATIONで購入したNEOUSのサンダルです。

ヒール部分が球体になっています。

ストラップがあるので履きやすく可愛いです。

状態は良いです。

靴下を合わせても良いと思います。

色は茶色

サイズ37(24〜24.5㎝)

ヒールは5.5㎝です。

靴袋あります。

気に入っているのですが、勿体無くてあまりはけていなかったので出品いたします。

カラー···ブラウン

ヒール高さ···3.1〜5cm

素材···本革

ストラップ···ストラップあり

型···ミュールサンダル

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド エストネーション 商品の状態 やや傷や汚れあり

