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セレクトショップで購入し2度着用しました。
【R’IAM】TWIST COTTON パンツ ベストセット
デザインに一目惚れし購入しましたが、似合わない為お譲り致します。
専用ページ Mサイズ
タグあります。
マルニ カシミアニット
新品 UN3D. レイヤードニットベスト グレー アンスリード 灰色 スリット
2度の着用のみで目立つ傷や汚れはありませんが、1度でも袖を通した中古品になりますので、神経質な方や完璧を求める方は購入をお控えください。
【タグ付き】MAISON SPECIAL かぎ針フラワーニットビスチェ
商品の情報
商品のサイズ
FREE SIZE
ブランド
ヘレンチア
商品の状態
目立った傷や汚れなし
JOURNAL STANDARD 《追加6》M-65 CUT OFFベスト
※専用※新品未使用タグ付【VENIT】 BIG HALL KNIT
エターナリブレイズ エイココンドウジレ42 お値下げしました
UN3D. アシンメトリーショルダーベスト
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【kutir】クティール ニットベスト ビンテージ/ヴィンテージ レトロ
【新品タグ付き】EIKO KONDO デザインベスト エイココンドウ
45R45rpm45アールピーエム ギマあさやけプリント
セレクトショップで購入し2度着用しました。デザインに一目惚れし購入しましたが、似合わない為お譲り致します。タグあります。2度の着用のみで目立つ傷や汚れはありませんが、1度でも袖を通した中古品になりますので、神経質な方や完璧を求める方は購入をお控えください。
商品の情報
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FREE SIZE
ブランド
ヘレンチア
商品の状態
目立った傷や汚れなし
魅了 《かよママ様専用》HERENCIA ヘレンチア フリルフーディショートジレ ベスト/ジレ
375
12分钟前
魅了 《かよママ様専用》HERENCIA ヘレンチア フリルフーディショートジレ ベスト/ジレ
¥
12,000
¥
10,200
(税込) 送料込み
3
3
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商品の情報
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トップス
ベスト/ジレ
《かよママ様専用》HERENCIA ヘレンチア フリルフーディショートジレ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
3e92b4e345
1908
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コメント (3)
魅了 《かよママ様専用》HERENCIA ヘレンチア フリルフーディショートジレ ベスト/ジレ
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