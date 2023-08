タラジャーモン

必ずプロフィールを読みご理解いただけた方のみコメント、ご購入をお願いいたします!!!

金箔を貼り付けたようなキラキラと輝くゴージャスなワンピースです。

春夏

結婚式、パーティー、一式

バックファスナー

エレガント

パーティー

フレア

お食事会

アドーア、ユナイテッドアローズ、ガリャルダガランテなどお好きな方におススメです♪

○状態

特にダメージは無く状態は良いです

○カラー

ゴールド、ブラック

○素材

写真の品質タグでご確認下さい

○サイズ:36

着丈:110 肩から

脇下身幅:46

ゆき丈33

素人採寸につき多少の誤差はご了承ください。

端末や光量の違いなどで実際の色味と違いが出る場合があります。

色味について気になる方は購入前に必ずご確認ください。

交渉中でも即購入が優先されますのでご了承下さい!

この他にも多数出品しております

↓から一覧に飛べますので宜しければご覧下さい!!

#レモンソーダのワンピース

送料手数料込みですので大幅な値下げは出来ませんがいいね数や出品期間によってはお値下げ出来ますのでお気軽にコメントをお願い致します(^^)

新品、中古問わず一度人の手に渡ったものなので細かなシワや使用感などが気になる方はご遠慮下さい。

検品はしていますが見逃す場合も有りますので神経質な方、古着にご理解のない方のご購入は絶対にお控えくださいm(_ _)m

50531AIw

商品の情報 商品のサイズ S ブランド タラジャーモン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

タラジャーモン必ずプロフィールを読みご理解いただけた方のみコメント、ご購入をお願いいたします!!!金箔を貼り付けたようなキラキラと輝くゴージャスなワンピースです。春夏バックファスナーエレガントパーティー フレアお食事会アドーア、ユナイテッドアローズ、ガリャルダガランテなどお好きな方におススメです♪○状態特にダメージは無く状態は良いです○カラーゴールド、ブラック○素材写真の品質タグでご確認下さい○サイズ:36着丈:110 肩から脇下身幅:46ゆき丈33素人採寸につき多少の誤差はご了承ください。端末や光量の違いなどで実際の色味と違いが出る場合があります。色味について気になる方は購入前に必ずご確認ください。交渉中でも即購入が優先されますのでご了承下さい!この他にも多数出品しております↓から一覧に飛べますので宜しければご覧下さい!!#レモンソーダのワンピース送料手数料込みですので大幅な値下げは出来ませんがいいね数や出品期間によってはお値下げ出来ますのでお気軽にコメントをお願い致します(^^)新品、中古問わず一度人の手に渡ったものなので細かなシワや使用感などが気になる方はご遠慮下さい。検品はしていますが見逃す場合も有りますので神経質な方、古着にご理解のない方のご購入は絶対にお控えくださいm(_ _)m50531AIw

