チェーン社外品

【商品説明】

チェーン

全長約41cm

モチーフ

縦 約4㎝

横 約1.5㎝

厚さ 約0.3㎝

重さ 17g

色…シルバー

素材…スターリングシルバー(Ag925)

【状態ランク】

状態ランク…AB

N…新品・未使用

S…未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

B…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い

【商品詳細】

全体的に使用感があります。

素材のベタつきや気になるニオイはありません。

フックの可動は問題ありません。

チェーンは社外品です。(6枚目写真参照)

モチーフに細かいキズがあります。(9.10枚目写真参照)

チェーンに目立つダメージはありません。

上記に多少ダメージはありますが普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。

※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

#財布トク

#バッグトク

#アクセサリートク

#ネックレス

#ブランド

#GUCCI

#Gロゴ

#カットアウト

#シルバー

#Ag925

#オシャレ

#おしゃれ

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

