【爆売りセール開催中！】 Dickies for RHC Wide ワークパンツ/カーゴパンツ

カラー ベージュ

サイズ 34

状態 4回程着用

ウエスト 約42㌢

裾幅 約19㌢

RHCロンハーマンで購入

Dickies×RHC

1922年にアメリカ・テキサス州で生まれたワークカジュアルブランド、Dickies(ディッキーズ)。ポリシーである「FIT YOU,FIT YOUR JOB」を礎とし、丈夫で汚れにくくどんな体型の人にもフィットするパンツは世界中で愛されています。現在では、ワークウェアとしてだけでなく、ファッションブランドとしての地位も確立しています。

#rhc #ronherman #ロンハーマン #dickies

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロンハーマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー ベージュサイズ 34状態 4回程着用ウエスト 約42㌢裾幅 約19㌢RHCロンハーマンで購入Dickies×RHC1922年にアメリカ・テキサス州で生まれたワークカジュアルブランド、Dickies(ディッキーズ)。ポリシーである「FIT YOU,FIT YOUR JOB」を礎とし、丈夫で汚れにくくどんな体型の人にもフィットするパンツは世界中で愛されています。現在では、ワークウェアとしてだけでなく、ファッションブランドとしての地位も確立しています。

