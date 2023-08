最高の品質の 廃盤美品 RED WING Beckman Boots No.9016 9.5D ブーツ

ご覧頂きありがとうございます。

今でも『MADE IN USA』を貫く米国が誇るワークブーツブランド、『レッドウィング』。

アイリッシュセッター、フラグメント4665、4679、ナイジェルケーボン 4633、8875、9874、9875、9894、9895、8877、9870、9871、9877、ポストマン101、ベックマン9011、9411、9014、9414、フラットボックス9060、9062、9063、アイアンレンジ8111、8113、8084、8080、8083、8086、ミルワン9087、9086、エンジニア9268、9269、2966、ジラードブーツ9090、9091、スポーツブーツ8075、ハンツマン2015、カヌーモック9850、9851などの名作を生み出し、近年再び人気が高まりメーカー欠品が多く、入荷待ちの状態が長く続いている事が多いです。

こちらはブランドを代表する6インチ丈のワークブーツ、通称ベックマン。

創業者のチャールズ・ベックマン氏の名前にちなんで名付けられたこのモデルはカジュアルからフォーマルまで合わせられる非常に人気の高いモデルの一つ。

アッパーに使用されているレザーはフェザーストーンは原皮の中から5%程度しか見つからない貴重な物。

残念ながら現在では廃盤となっておりこのように状態の良い物は入手困難です。

ブランド : レッドウィング

モデル : ベックマン 9016 9416

カラー : シガー

サイズ : 9.5D 27.5cm #RW9h

ソール : ベックマンソール

アッパー : フェザーストーン

生産国 : アメリカ

状態 : 美品

その他事項 : 廃盤 完売品

ホワイツ、ダナー、ウエスコ、ウルヴァリン、クリンチ、ローリングダブトリオ、ブラザーブリッジ、ロンウルフ、スローウェアライオンなどお好きな方にもおすすめです。

この他にも多数出品しておりますので宜しければ併せてご覧下さい。

管理ID 0604-598-9684

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド レッドウィング 商品の状態 未使用に近い

