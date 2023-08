エムズグレィシー

2023. 春物新品未使用ワンピースです。

店頭にまだ出ていると思います。

透け感のある素材の切替とお袖のフロッキープリントのシースルーがオシャレです。

ポケット有り。

定価44000円(税込)

★サイズ

40(L)

肩幅 35センチ

身幅 46センチ

着丈 102センチ

(素人の平置き採寸の為僅かな誤差はご理解ください)

★新品未使用タグ付きです。

試着以外着ていませんが、自宅保管となりますのでご考慮の上ご購入をお願い致します。

★完璧なお品を求められる方は百貨店等でご購入ください。

★折り畳んでの配送になります。

★他のサイトにも出品しているため、突然削除することもありますのでご了承ください。

★実物のお色はお使いのPC環境や設定によりましてお色合いに差がございますのでご了承ください。

★お値下げ交渉は受け付けておりません。

袖丈···長袖

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エムズグレイシー 商品の状態 新品、未使用

