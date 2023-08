優れた品質 シャフト　ピン　PING UT #4 ATTAS EZ 370-55(R) クラブ

⭐️値引き交渉は致しません⭐️

シャフト ピン PING UT ユーティリティ#4 ATTAS EZ 370-55(R)

40インチ グリップ新品

❤️プロ支給品・限定品等、ゴルフショップには無いシャフトが多いです。

是非他の商品もご覧くださいませ。

下記からも確認できます!

❤️傷・汚れについて

目立つものは写真に記載しておりますが

写真では写しきれない傷・汚れがある場合もあります。

中古品のためご理解の上購入くださいませ。

❤️ゴルフクラブ&シャフト同梱発送可能です。

2本目以降ご購入の場合は発送料金(1500円)を表示料金より割引致します。必ずご購入前にコメントにてご連絡下さい。注意:メルカリ登録住所のみ対応可能です。

⭐️注意⭐️

ご購入前に一度、コメントに連絡をお願い致します。

商品の状態、在庫状況を再確認致します。

【商品詳細】

中古シャフト

#4 UT ユーティリティ用

フレックス: R

※当方出品のヘッドやシャフトはメーカー正規品ですのでご安心ください。

【スペック】

シャフト重量:56g

総重量:110g(グリップ、スリーブ込)

長さ:40インチ(G425 装着時)

長さ:39.5インチ (スリーブ先端からグリップエンド)

トルク:3.7

キックポイント:中調子

グリップ:GOLFPRIDE 360 M60R 50g 新品

◆計測は目安としてお考え下さい。

⭐️確認⭐️

スリーブ先端から、グリップエンドの長さで計測しております。0.25インチ(6.35mm)以下の誤差は全て切り下げで表示しております。必ず写真をご確認の上ご購入をお願いします。

【対応ヘッド】

ピンG425・410 • 430

PING G425・410 • 430

SHAN

商品の情報 ブランド ピン 商品の状態 やや傷や汚れあり

