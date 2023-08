最新作 シンパシーオブソウル　ネックレス　ラージ　ホースシュー　定価¥239,800 ネックレス

参考定価¥239,800 SYMPATHY OF SOUL シンパシーオブソウル ネックレス ラージ ホースシュー K18 YG ダイヤモンド 馬蹄 純正

★鑑定検品済の正規品となります★

【SYMPATHY OF SOUL】 - 心と時代に共鳴するジュエリー。

2005年設立。

人の心、時代の変化を見つめ、共鳴し”今”が求めるスタイルをSYMPATHY OF SOULならではの解釈で、長く愛されるハイセンスなスタンダードジュエリーとして発信していく。

そんなシンパシーオブソウルの人気モデル、古くから幸運を呼び寄せる象徴【ホースシュー】。

いつの時代もさりげなくマッチする【ホースシュー ラージ ダイヤネックレス】。

K18イエローゴールドを使用し、全体的に鏡面に仕上げられ、高級感のあるデザイン。

表面には0.25ctのダイヤモンドが散りばめられ、ラグジュアリーな華やかさが増しています。チェーンはシンパシーオブソウルの中でも最もポピュラーな純正のK18ゴールドスクエアチェーンを使用。

男女問わず幅広い世代に圧倒的な人気と高評価を得た上品な存在感漂うおすすめの逸品。

コンディション

ランク:S

良好なコンディションです。

サイズ

ネックレス:全長(約)44.5cm・49.5cm(2段階調節)

トップ:縦(約)1.9cm(バチカン含む) 横(約)1.3cm

※多少の誤差はご了承ください。

素材

K18 YG ダイヤモンド:0.25ct

カラー

イエローゴールド

付属品

本体のみ

管理番号

20230327

《商品の購入先》

古物市場主の資格を有する国内ブランド市場

正規店

買取品

《古物商許可番号》

東京都公安委員会許可

古物商許可番号/第303291506729号

商品の情報 ブランド シンパシーオブソウル 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド シンパシーオブソウル 商品の状態 未使用に近い

