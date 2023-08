【商品名】m2410 アパルトモン ニット プルオーバー ニット スカート セットアップ

【サイズ】

平置き採寸 身幅:約50cm ウエスト:約70cm

【カラー】ネイビーブルー

【付属品】なし

m2410 アパルトモン ニット プルオーバー ニット スカート セットアップ

【出品備考】15-642B2

試着のみです。状態は良好です。

■商品について

ブランド品の買取店にて真贋を判定した基準内商品です。

■コメントの返信について

コメントのご返信にはおおよそ1日~4日頂く可能性がございます。ご了承ください。

■発送業者

佐川急便 or 日本郵便(レターパック)

発送は平日のみです。

■購入について

コメントなしでご購入頂けます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アパルトモン 商品の状態 未使用に近い

