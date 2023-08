2031M23051434881

【商品情報】

★ブランド

PLEATS PLEASE

プリーツプリーズ

★サイズ

3

着丈:約 63センチ

身幅:約 54センチ

袖丈:約 56センチ

肩幅:約 37センチ

★カラー

パープル

★状態

比較的綺麗なお品です。

★アイテム

イッセイミヤケ 三宅一生

羽織り

長袖

ユニセックス

★購入場所

大手リユースショップ購入

★注意事項

・画像、色、計測に誤差がある場合があります。

・ハンガーやスタンド等撮影小物は発送しません。

・状態に敏感な方や神経質な方は購入をお控えください。気づいていない汚れや不備がある可能性があるので、USED品にご理解頂ける方のみ購入をお願いします。

・発送時にらくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便のどちらかに変更する場合があります。

・「思っていた感じと違う」などの返品、キャンセルは承れません。

評価後のキャンセルも承れません。

★お値下げについて

ご予算の記入をお願いします。

購入の意思が不明な場合はコメント削除しますので、お返事は必ずお願いします(*- -)(*_ _)

★商品一覧

全商品⇒#Rマネ全商品

同ブランド⇒#RマネPLEATSPLEASE

同カテゴリー⇒#Rマネアウター

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

