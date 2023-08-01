【タイムセール！】 エアジョーダン6 ナイキ G インフラレッド "ホワイト ゴルフ スニーカー

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サイズ：26cm
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少し箱が凹んでいますのでご了承下さい。
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初期キズの状態は、個体差が生じます。神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。
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商品の情報
|商品のサイズ
|26cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|未使用に近い
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試着の際、少しサイズが合わなかった為出品しました。ナイキエアジョーダンレトロ6 G ゴルフ"ホワイト インフラレッド"NikeAir Jordan 6 Low Golf"White Infrared"サイズ：26cm黒タグ付き少し箱が凹んでいますのでご了承下さい。初期キズの状態は、個体差が生じます。神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。エアマックス90エアマックス90Gエアマックス90ゴルフエアマックス270ビクトリーツアーエアジョーダンエアフォース1ダンクゴルフシューズゴルフスパイクスパイクレススパイクレスシューズフットジョイニューバランスキャロウェイノーブルグリーンラフアンドスウェルパーリーゲイツタイガーウッズケプカマキロイ
商品の情報
|商品のサイズ
|26cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|未使用に近い