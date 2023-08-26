【今日の超目玉】 センターテーブル ♔.゜テーブル ローテーブル 木目調 リビングテーブル ダブルベッド

新生活♪応援SALE!!

まさ様専用 シーリー ターコイズII ダブルマットレス

¥17800→¥14700!!!!!!

ニャーゴ様専用



エアーベッドダブル 電動 車中泊 簡易ベッド マットレス 室内 来客用 マット

ナチュラルな木目調のデザインが

ソコフ / ダブルベッド / socph / a.depeche / アデペシュ

お部屋に温かみを与えてくれる

【引取のみ】ダブルベッドフレーム IKEA MANDAL

センターテーブル。

IKEA イケア ダブルベッド LEIRVIK レイルヴィク＋ ニトリNスリープ



♔.゜テーブル センターテーブル ローテーブル リビングテーブル 木目調

引き出し、オープンラック付きで

無印良品 MUJI ダブルサイズ ベッドフレーム ウッドスプリング仕様

シンプルながら使いやすく実用性も◎

まさ様専用 シーリー ターコイズII ダブルマットレス



ニャーゴ様専用

幅100cmとゆったりタイプなので

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パソコン作業や、雑誌や読書、食事にもぴったりです。

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天板はメラミン仕上げMDFで

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水分や熱にも強く汚れてもサッと拭くだけで

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お手入れが簡単なのも嬉しいポイント。

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ニャーゴ様専用

仕様

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■カラー：ブラウン×ホワイト

【引取のみ】ダブルベッドフレーム IKEA MANDAL

■サイズ：約 幅100cm、奥行54cm、高さ44cm（※画像参照）

IKEA イケア ダブルベッド LEIRVIK レイルヴィク＋ ニトリNスリープ

引き出し内寸：約 幅33cm×奥行22cm×高さ13cm

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■素材：メラミン仕上げMDF/MFC/合板/木

無印良品 MUJI ダブルサイズ ベッドフレーム ウッドスプリング仕様

■重量：約25kg

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ニャーゴ様専用

商品一覧

エアーベッドダブル 電動 車中泊 簡易ベッド マットレス 室内 来客用 マット

#himecarry

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基本的に送料無料・送料込みです♪

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※沖縄や離島は別途必要

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質問等いつでもお気軽にメッセージ下さい♪

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包装は基本的に簡易包装となります☆

【引取のみ】ダブルベッドフレーム IKEA MANDAL

郵便局や宅配便などを利用し，日付や時間の指定なしで送ります。

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入金確認後2〜5日後の発送です!

無印良品 MUJI ダブルサイズ ベッドフレーム ウッドスプリング仕様

土日祝日・年末年始・お盆は発送を休ませて頂いております。

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ニャーゴ様専用



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《発送・補償》

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発送料は基本無料ですが，沖縄・離島への配送には別途配送料が必要となります。

【引取のみ】ダブルベッドフレーム IKEA MANDAL

なお，こちらの商品の匿名配送はご遠慮頂いてます。

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まさ様専用 シーリー ターコイズII ダブルマットレス

不良や不備は発送前に確認しておりますが，見落としがありましたら申し訳ありません┏○ペコッ

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受取後に商品を確認して頂き

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何かありましたら

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評価前にお気軽に取引メッセージを

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お願いいたします*◡̈*

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取引終了後は対応できかねますので

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ご注意ください！

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お客様都合による返品はお断りさせて頂いております(対応機種や色、イメージ違いなど)

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ご理解の程よろしくお願い致します٩(•ㅂ•)۶

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テーブル センターテーブル ローテーブル リビングテーブル コーヒーテーブル 幅100cm ナチュラル モダン シンプル 引き出し オープンラック 木目調 収納付き 長方形 ブラウン ホワイト ツートンカラー

商品の情報 ブランド ニトリ 商品の状態 新品、未使用

新生活♪応援SALE!!¥17800→¥14700!!!!!!ナチュラルな木目調のデザインがお部屋に温かみを与えてくれるセンターテーブル。引き出し、オープンラック付きでシンプルながら使いやすく実用性も◎幅100cmとゆったりタイプなのでパソコン作業や、雑誌や読書、食事にもぴったりです。天板はメラミン仕上げMDFで水分や熱にも強く汚れてもサッと拭くだけでお手入れが簡単なのも嬉しいポイント。仕様■カラー：ブラウン×ホワイト■サイズ：約 幅100cm、奥行54cm、高さ44cm（※画像参照）引き出し内寸：約 幅33cm×奥行22cm×高さ13cm■素材：メラミン仕上げMDF/MFC/合板/木■重量：約25kg商品一覧#himecarry⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠基本的に送料無料・送料込みです♪※沖縄や離島は別途必要質問等いつでもお気軽にメッセージ下さい♪包装は基本的に簡易包装となります☆郵便局や宅配便などを利用し，日付や時間の指定なしで送ります。入金確認後2〜5日後の発送です!土日祝日・年末年始・お盆は発送を休ませて頂いております。《発送・補償》発送料は基本無料ですが，沖縄・離島への配送には別途配送料が必要となります。なお，こちらの商品の匿名配送はご遠慮頂いてます。⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠不良や不備は発送前に確認しておりますが，見落としがありましたら申し訳ありません┏○ペコッ受取後に商品を確認して頂き何かありましたら評価前にお気軽に取引メッセージをお願いいたします*◡̈*取引終了後は対応できかねますのでご注意ください！お客様都合による返品はお断りさせて頂いております(対応機種や色、イメージ違いなど)ご理解の程よろしくお願い致します٩(•ㅂ•)۶テーブル センターテーブル ローテーブル リビングテーブル コーヒーテーブル 幅100cm ナチュラル モダン シンプル 引き出し オープンラック 木目調 収納付き 長方形 ブラウン ホワイト ツートンカラー

商品の情報 ブランド ニトリ 商品の状態 新品、未使用

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