■商品説明

Brady ブレディ

ショルダーバック

オレンジ色

イギリス製

チャーム付きです。

正規店で購入しました。

数回使用した中古品の為、やや擦れ、皮部分のダメージがあります。

商品の状態は写真でご確認お願いします。

【サイズ(約)】

・縦26cm

・横24~36cm

・マチ 16cm

・持ち手 約80cm(調節可能)

素人による採寸のため多少誤差があります。

ご了承下さい。

中古品になりますので、完璧を求められる方・神経質な方はご遠慮下さい。

------------------------

◎即購入 OK

◎即発送 OK

◎取り置き OK

------------------------

※到着日時の希望などもOKです。

必ず自己紹介を読んでからの購入をお願い致します(*^_^*)

他にも、色々出品しています。

同時購入で値引きも対応してます。

ご相談下さいませ!

フラップ・メッセンジャー



R000P13R

商品の情報 ブランド ブレディー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■商品説明Brady ブレディ ショルダーバックオレンジ色 イギリス製チャーム付きです。正規店で購入しました。数回使用した中古品の為、やや擦れ、皮部分のダメージがあります。商品の状態は写真でご確認お願いします。【サイズ(約)】・縦26cm・横24~36cm・マチ 16cm・持ち手 約80cm(調節可能)素人による採寸のため多少誤差があります。ご了承下さい。中古品になりますので、完璧を求められる方・神経質な方はご遠慮下さい。 ------------------------◎即購入 OK◎即発送 OK◎取り置き OK------------------------※到着日時の希望などもOKです。必ず自己紹介を読んでからの購入をお願い致します(*^_^*)他にも、色々出品しています。同時購入で値引きも対応してます。ご相談下さいませ!R000P13R

