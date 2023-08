GUCCI★グッチ 新品・未使用・正規品

GUCCI★グッチ 新品・未使用・正規品◆こちらは、ロストラータ様用とさせて頂きます◆希少な未使用品です(セロファンに未開封のまま入っていましたが、撮影の為、すでに開封済みでしてセロファンは処分してありますので、どうぞご了承くださいませ)シルバープレート ネックレストップ+ レザーネックレスシルバー925 x 黒本革(ブラックレザー)ネックレス ペンダント アクセサリー レザーロープ レザーチョーカー ◆ファッションに合わせて、黒レザー紐を、お手持ちのシルバーチェーンに変えてご使用しても素敵だと思います星座ネックレス 星座ペンダント タグプレート ホロスコープ 牡羊座 星座 AriesGUCCIの刻印入りMade in Italy (刻印あり)イタリア製プレートのサイズ: 約3.5cm x 約1.8cm 厚さ約2mm弱希少な新品・未使用・正規品(ビニールのパッケージの封をしたまま、長期自宅保管していましたが、撮影の為に開封してあります)※未使用品ですが、性質上(小さな小傷はつきやすい為)元々多少の小傷等あるかもしれませんので、ご了承頂ける方のご購入をお待ちしていますユニセックス(男女兼用)でお使い頂けますずいぶん前にイタリアで購入したお土産の余りです他にもグッチのシルバーアクセサリーありますので少しずつ出品予定ですお箱付き以前にイタリアのグッチで購入したものですヤマト運輸の宅急便で発送予定です(※お箱無しの場合には、ネコポスで発送可能なこともあり、送料等、千円お値引きさせて頂きますので、どうぞコメント欄からお知らせくださいませ)宜しくお願い致します♡

