【匿名配送・送料無料】

Gibson Hummingbird studio

ハードケース付き

YAMAHA L5 前期モデル



■状態■

多少スレ・キズ箇所等ございますが、

全体的に良好な状態です。鳴りは素晴らしです。

(ハードケースの持ち手は欠損しております。)

※画像にて状態をご確認下さいましたら幸いです。

※専門家に検品して頂きメンテナンス調整済みになります。

※清掃済み、新品弦Headwayエクストラライトに交換済みです。

■メンテナンス内容■

フレット磨き/FERNANDES スクラッチメンダー946

指板磨き&保湿/BIGBENDS FRET BOARD JUICE 1oz

ボディ・ペグ清掃/ギタークリーナー・クロス

・ネックの反りの状態確認

・フレットの状態確認

・トラスロッドの調整

・新品弦に交換済み

・ネック:ストレート

・フレット残り:全体的に約9分程

■サイズ■

全長:103.5cm

ボディ最大幅:39.8cm

奥行き:11.5cm

ナット幅:43mm

弦長:642mm

重量:2057g

弦高:6弦2.5mm 1弦2mm

■梱包発送について■

ヤマト運輸宅急便180サイズにて発送させて頂きます。

※160サイズを超える為、メルカリ便が使えません。

※価格は送料込みです!

※24時間以内の発送を心がけております。

┏︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎┓︎

#◆佐藤商店◆sato_syouten楽器系

┗︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎━︎┛︎

☝︎ 他の楽器系商品も見てみる

【#◆佐藤商店◆sato_syouten 】

☝︎ 出品中の全商品を見てみる

☘️定期的に全体的な値下げを行いますので

気になった商品はなるべく「いいね」をお願い致します

【値下げ後に通知が届く場合がございます】‼️

⭐️即購入大歓迎‼️

・当方では専用を作っていませんので、お早い方、気に入って頂けましたらどなたでも購入して頂いて構いません‼️

最後までご確認下さいましてありがとうございます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

