数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

#古着屋dropOut

こちらから商品をご覧いただけます。

フォロー割や複数購入の場合のお値引きもやっております。

プロフィールのご確認お願い致します

ご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。

○商品説明

こちらは言わずと知れた人気ブランド【Carhartt】です。

AACD加盟店購入、鑑定済みの正規品でございます。

人気のデトロイトジャケットにも形が似ている、現在は廃盤になり入手困難なハミルトンジャケット。

◯カラー

グレー系

◯コンディション

中古品ですので多少の使用感はございますが大きな汚れやダメージなくまだまだ着用可能です。

画像の追加をご希望の方はお気軽に仰ってください。

◯サイズ実寸

肩幅58.5センチ

身幅73センチ

袖丈63.5センチ

着丈76センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

二重梱包に努めます

梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。

仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。

他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。

ぜひご覧くださいませ

#古着屋dropOutカーハート

#古着屋dropOutアウター

199104198360213

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

