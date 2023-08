カラー···ブラック

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋

都内などで探しても巡り会いにくいマドンナのTシャツです。

近年、古着市場でもバンドTやツアーTなどが注目されていますね。

マドンナのTシャツは高騰と著しくお探しの方も多いかと思います。

フロントにはマドンナ本人のフォトプリント。

バックにはツアーを行った場所のプリント。

また、女性のアーティストのTシャツ、黒ボディーこれだけでも出回りが少なく希少価値も高いアイテムです。

マドンナは今後、ますます価値も上がると言われています。

着丈 70cm

身幅 52cm

肩幅 49cm

袖丈 19cm

※即購入可能

※値下げ可能(要相談)

※ご質問等ございましたらコメントにて承ります。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

