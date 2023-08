ヴィンテージマベパールリング

希少なピンクホワイトで綺麗な干渉色がオーロラに揺らめきます♡

マベパールの美しさを十分に楽しめる希少価値の高いリングです。

こちらのマベパールは巻き、艶が大変美しく

とても健康で良質なマベ貝に育まれてたのかと♪

TASAKIのマベパールに劣らず引けを取らない良質さで、サイズもレアな15mm up

高さも有りながら華美になり過ぎず絶妙なバランスです。

ピンクホワイトのマベパールと相性抜群なアンバー

ピンクゴールドの地金はミラーボールの様にキラキラと輝き、マベパールの美しさを引き立ています。

またパールを支える地金裏のデザインも◎

アンティーク品で、細かい傷ございます

完璧をお求めの方のご購入はお控え下さい

写真をよくご確認の上ご検討お願いします

材質···ゴールド 18金

装飾···マベパール

総グラム量 5.0g

カラー···地金、ピンクゴールド

マベパール、ホワイトピンク

サイズ…13号

※状態…地金にヤケ箇所有り、パール部分に接着のはみ出しあり。

画像でご確認ください

高価な商品ですのでご質問ございましたらお気軽にどうぞ!

返信すぐに出来ない場合もあります

個人保管のため、傷や汚れなどある中古品にご理解いただける方のみ購入ください

大切にお包みして発送いたします

よろしくお願いいたします

バランス

デインジャー

アンティーク ヴィンテージ vintage antique

tatsuo nagahata

クアラントット

ブチェラッティ

モナカジュエリー

.hum

IENA

アッシュペーフランス

マリーエレーヌ ドゥ タイヤック

GIGI GICLAT

hookedvintage

jantiques kiaris hooked

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ヴィンテージマベパールリング希少なピンクホワイトで綺麗な干渉色がオーロラに揺らめきます♡マベパールの美しさを十分に楽しめる希少価値の高いリングです。こちらのマベパールは巻き、艶が大変美しくとても健康で良質なマベ貝に育まれてたのかと♪TASAKIのマベパールに劣らず引けを取らない良質さで、サイズもレアな15mm up高さも有りながら華美になり過ぎず絶妙なバランスです。ピンクホワイトのマベパールと相性抜群なアンバーピンクゴールドの地金はミラーボールの様にキラキラと輝き、マベパールの美しさを引き立ています。またパールを支える地金裏のデザインも◎アンティーク品で、細かい傷ございます完璧をお求めの方のご購入はお控え下さい写真をよくご確認の上ご検討お願いします材質···ゴールド 18金装飾···マベパール総グラム量 5.0gカラー···地金、ピンクゴールドマベパール、ホワイトピンクサイズ…13号※状態…地金にヤケ箇所有り、パール部分に接着のはみ出しあり。画像でご確認ください高価な商品ですのでご質問ございましたらお気軽にどうぞ!返信すぐに出来ない場合もあります 個人保管のため、傷や汚れなどある中古品にご理解いただける方のみ購入ください大切にお包みして発送いたしますよろしくお願いいたしますバランスデインジャーアンティーク ヴィンテージ vintage antiquetatsuo nagahataクアラントットブチェラッティモナカジュエリー.humIENA アッシュペーフランスマリーエレーヌ ドゥ タイヤックGIGI GICLAT hookedvintage jantiques kiaris hooked

