ウッドロールテーブルのウォールナット大になります!

キャンプで4回使用しました!大きな傷はありませんがアウトドア用品で使用していたので小傷や汚れ等はご理解頂いた上での購入お願いします!

キャンプスタイル変更のための出品になります!

以下サイトより

今やキャンプに欠かせない存在のロールトップテーブル。WHAT WE WANTでは関節部分の金具の代わりに化粧合板を使用しており、細部まで木のぬくもりを感じられる仕様になっております。また、ダボ穴を2ヶ所設けることで高さ調節が可能になり様々なニーズに応えてくれます。

天板裏に溝を設けていますので横ずれしにくくなっております。

寸法 【使用時・大】W970×D450×H311-380

【使用時・小】W600×D450×H311-380

素材 ウォールナット/ナラ

仕上げ オイル仕上げ

重量 【大】約5kg

【小】約4kg

※色味や木目には個体差があります。あらかじめご了承ください。

※関節部分の金具は木製になりますので十分注意してお使い下さい。

※予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承下さい。

※テーブルになりますので座らない様ご注意願います。

収納方式···ロール式

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

