新作モデル 【廃番 / 極美品】ARMANI JEANS メンズ ジャケット (XL) その他

<商品情報>

ブランド名:ARMANI JEANS (アルマーニジーンズ)

サイズ:32(XL)

肩幅47/袖64/丈76

カラー : ネイビー

<使用状態>

使用感のほぼない極美品

(購入後、一度試着のみの使用)

※百貨店の日本橋高島屋にて購入された品。

<参考価格>

定価:¥79,400+tax(¥87,340)

※百貨店の日本橋高島屋にて購入された品

#アルマーニ #アルマーニジーンズ #メンズ #デニム #ジーンズ #ジャケット #古着 #vintage #ヴィンテージ #ビンテージ #レトロ #廃盤 #廃番 #ジャケット #ARMANI #ARMANIJEANS #ハイブランド #ブランド

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アルマーニジーンズ 商品の状態 未使用に近い

