【１着でも送料無料】 Mila Owen ワンショルダーボストンバッグ ショルダーバッグ

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Mila Owen ミラオーウェンワンショルダーボストンバッグ4月に店舗で購入しましたがショルダーの長さが身長に合わなく使用しないため出品致します。1度使用済みです。実物の写真は2枚目です。カラー / BEG定価 / 12980円即購入○#ミラオーウェン#ワンショルダーボストンバッグ