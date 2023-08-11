珍しい Zephyrus ROG G14 ノートpc ゲーミング GA401IU ノートPC

ROG Zephyrus G14 GA401IU GA401IU-R9G1660TWQ

美品】Lenovo IdeaPad Slim 560Pro



DELL Inspiron16Plus 7610 RTX3050搭載モデル

■付属品

Latitude 3400

・マニュアル、その他付属資料

美品 MacBook Pro 13インチ Retina 2014 office付

・アダプタ

MacBook Pro 14インチ M1Proチップ 16GB/1TB US配列

・PCケース

【おすすめ美品PC】東芝 ノートパソコン★高画質★大容量HDD１０００GB！★

・外箱(若干の傷等あり)

Let’s Note/i5/長時間駆動/SSD/8GB/office

・アンチグレア画面フィルム装着済み

Fujitsu LIFEBOOK U939/B 第8世代 Core i5



MacBook Pro 2019 13インチ スペースグレイ

■スペック

レッツノート SV8 8G/1TB MS Office2021認証済

【OS 】Windows 10 Home 64ビット

最新OS Windows11搭載 dynabook KIRA V634 薄型軽量

【カラー】ムーンライトホワイト

Apple PowerBook G4 1.67 15" 動作品 アンティーク品

【サイズ】幅324mm×奥行き222mm×高さ18.9mm/重量:約1.65kg

富士通LIFEBOOK A576/PX第6世代i3爆速SSD256カスタム仕様

【CPU】AMD Ryzen 9 4900HS (8コア/16スレッド)

mouse X5-MA

【メモリ】16GB

東芝✨設定済ノートパソコン✨美品ホワイト✨サクサク大画面✨高速SSD &高性能

【ストレージ】SSD:512GB(PCI Express 3.0 x2接続)

M1 MacBook Air 2020 16GB 256GB

【グラフィックスカード】GeForce GTX 1660 Ti Max-Q

中古 ソニー SONY VAIO Fシリーズ VPCF23AJ

【バッテリー駆動時間】約9.9時間

カメラ付ノートパソコン✨設定済ですぐ使える⭕️初心者さん⭕️YouTube⭕️

【消費電力】最大約180W

cf-sz6 取扱説明書付 Windows11 メモリ8G SSD256GB

【ディスプレイ】14 型ワイドTFTカラー液晶 / ノングレア / 2,560 × 1,440(WQHD)(60HZ)

ハイスペック✨第8世代i7搭載✨Windows11高性能ノートパソコンSSD

【外部出力】HDMI ×1

HP Spectre x360 14-ea0042TU

【USBポート】USB3.1 ×2 (Type-C/Gen2※データ転送,映像出力,給電用×1、データ転送用×1) 、USB3.0×2

dynabook R73H i5-7300U/SSD256/メモリ8/オフィス付

【オーディオ】マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

APPLE MacBook Pro MD102J/A 2013年購入

【通信機能】無線LAN :IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0

【値下げ】ライフブック ノートパソコン 富士通

【その他】ハイデフィニション・オーディオ準拠 / クアッドスピーカー (1W×2, 0.7W×2) / アレイマイク / 指紋認証 / 87キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)

ThinkPad X13 Gen 1 Ryzen 7 PRO 4750U 32G



TOSHIBA R63/P 第5世代Core i5 新品SSD Office付き

■CPUについて

【Google Chromebook 】Acer/ノートパソコン 11.6インチ

CPU名称 AMD Ryzen 9 4900HS

GALLERIA RL5R-G50T

PassMark 19300

MacBook pro 13インチ 2018 メモリ16GB SSD512GB

C_R23(M) 11006

07/美品✨超大容量1TB❗️すぐ使える真っ白なノートパソコン✨カメラ✨女性に❣️

C_R23(S) 1246

hp spectre x360 14-ef0055TU

3DMark 8230

DELL Latitude 5290 2-in-1 タッチパネル

TDP 35

ROG Zephyrus Duo15 GX550L CPU:i9 10980

コア数 8

✨主婦初心者おすすめ✨すぐ使える✨カメラ付人気白✨i3東芝ノートパソコン067

スレッド数 16

Office HP 430 G6 5JC14AV 第8世代 SSD256GB

最大周波数(GHz) 4.3

【送料込み】Dynabook Tecra A50-J



【20GBメモリ】Lenovo レノボ V330

■備考

新型Windows11✨ Core i3 DELL Webカメラ リモートワーク

・天板は光らないタイプ

MacBook Air 2015 13インチ Office 2021 u

・Windowsの初期化済み

MacBookAir Late2018 MRE92J/A 265 Retina

・2021/01/02購入

美品【MSオフィス2021,SSD】Win11 ProBook 450 G3

・キーボードカバーを使用していたのでパッドとキーをほとんど素手で触っていません

IBM ThinkPad X40（16G疑似SSD換装品）



第6世代Corei5 新品SSD 訳アリ 国内メーカー すぐ使えるノートパソコン

#ASUS

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ROG Zephyrus G14 GA401IU GA401IU-R9G1660TWQ■付属品・マニュアル、その他付属資料・アダプタ・PCケース・外箱(若干の傷等あり)・アンチグレア画面フィルム装着済み■スペック【OS 】Windows 10 Home 64ビット【カラー】ムーンライトホワイト【サイズ】幅324mm×奥行き222mm×高さ18.9mm/重量:約1.65kg【CPU】AMD Ryzen 9 4900HS (8コア/16スレッド)【メモリ】16GB【ストレージ】SSD:512GB(PCI Express 3.0 x2接続)【グラフィックスカード】GeForce GTX 1660 Ti Max-Q【バッテリー駆動時間】約9.9時間 【消費電力】最大約180W【ディスプレイ】14 型ワイドTFTカラー液晶 / ノングレア / 2,560 × 1,440(WQHD)(60HZ)【外部出力】HDMI ×1【USBポート】USB3.1 ×2 (Type-C/Gen2※データ転送,映像出力,給電用×1、データ転送用×1) 、USB3.0×2【オーディオ】マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1【通信機能】無線LAN :IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0【その他】ハイデフィニション・オーディオ準拠 / クアッドスピーカー (1W×2, 0.7W×2) / アレイマイク / 指紋認証 / 87キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)■CPUについてCPU名称 AMD Ryzen 9 4900HSPassMark 19300C_R23(M) 11006C_R23(S) 12463DMark 8230TDP 35コア数 8スレッド数 16最大周波数(GHz) 4.3■備考・天板は光らないタイプ・Windowsの初期化済み・2021/01/02購入・キーボードカバーを使用していたのでパッドとキーをほとんど素手で触っていません#ASUS

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

初心者さんもすぐ使える【タッチパネル】搭載ノートパソコン✨高性能✨webカメラMacbook air ミッドナイト m2b127✨VAIO/Core i3/爆速SSD新品/8GB/快適✨ノートパソコンだい様専用 Galleria RL5C-R35MacBookair M1チップ搭載超美品MacBook Pro 2019 8GB 128GB グレー 認定整備済MacBook Air2018 13.3インチ【ジャンク】MacBook pro Retina 2014Core i7 高性能 ノートパソコン芝生shibafu様専用