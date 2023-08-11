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珍しい Zephyrus ROG G14 ノートpc ゲーミング GA401IU ノートPC

商品の説明

ROG Zephyrus G14 GA401IU GA401IU-R9G1660TWQ
美品】Lenovo IdeaPad Slim 560Pro

DELL Inspiron16Plus 7610 RTX3050搭載モデル
■付属品
Latitude 3400
・マニュアル、その他付属資料
美品 MacBook Pro 13インチ Retina 2014 office付
・アダプタ
MacBook Pro 14インチ　M1Proチップ　16GB/1TB US配列
・PCケース
【おすすめ美品PC】東芝 ノートパソコン★高画質★大容量HDD１０００GB！★
・外箱(若干の傷等あり)
Let’s Note/i5/長時間駆動/SSD/8GB/office
・アンチグレア画面フィルム装着済み
Fujitsu LIFEBOOK U939/B 第8世代 Core i5

MacBook Pro 2019 13インチ　スペースグレイ
■スペック
レッツノート SV8 8G/1TB MS Office2021認証済
【OS 】Windows 10 Home 64ビット
最新OS Windows11搭載 dynabook KIRA V634 薄型軽量
【カラー】ムーンライトホワイト
Apple PowerBook G4 1.67 15" 動作品 アンティーク品
【サイズ】幅324mm×奥行き222mm×高さ18.9mm/重量:約1.65kg
富士通LIFEBOOK A576/PX第6世代i3爆速SSD256カスタム仕様
【CPU】AMD Ryzen 9 4900HS (8コア/16スレッド)
mouse X5-MA
【メモリ】16GB
東芝✨設定済ノートパソコン✨美品ホワイト✨サクサク大画面✨高速SSD &高性能
【ストレージ】SSD:512GB(PCI Express 3.0 x2接続)
M1 MacBook Air 2020 16GB 256GB
【グラフィックスカード】GeForce GTX 1660 Ti Max-Q
中古 ソニー SONY VAIO Fシリーズ VPCF23AJ
【バッテリー駆動時間】約9.9時間
カメラ付ノートパソコン✨設定済ですぐ使える⭕️初心者さん⭕️YouTube⭕️
【消費電力】最大約180W
cf-sz6 取扱説明書付 Windows11 メモリ8G SSD256GB
【ディスプレイ】14 型ワイドTFTカラー液晶 / ノングレア / 2,560 × 1,440(WQHD)(60HZ)
ハイスペック✨第8世代i7搭載✨Windows11高性能ノートパソコンSSD
【外部出力】HDMI ×1
HP Spectre x360 14-ea0042TU
【USBポート】USB3.1 ×2 (Type-C/Gen2※データ転送,映像出力,給電用×1、データ転送用×1) 、USB3.0×2
dynabook R73H i5-7300U/SSD256/メモリ8/オフィス付
【オーディオ】マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
APPLE MacBook Pro MD102J/A 2013年購入
【通信機能】無線LAN :IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0
【値下げ】ライフブック　ノートパソコン　富士通
【その他】ハイデフィニション・オーディオ準拠 / クアッドスピーカー (1W×2, 0.7W×2) / アレイマイク / 指紋認証 / 87キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)
ThinkPad X13 Gen 1 Ryzen 7 PRO 4750U 32G

TOSHIBA R63/P 第5世代Core i5 新品SSD Office付き
■CPUについて
【Google Chromebook 】Acer/ノートパソコン　11.6インチ
CPU名称　AMD Ryzen 9 4900HS
GALLERIA RL5R-G50T
PassMark 19300
MacBook pro 13インチ 2018 メモリ16GB SSD512GB
C_R23(M) 11006
07/美品✨超大容量1TB❗️すぐ使える真っ白なノートパソコン✨カメラ✨女性に❣️
C_R23(S) 1246
hp spectre x360 14-ef0055TU
3DMark 8230
DELL Latitude 5290 2-in-1 タッチパネル
TDP 35
ROG Zephyrus Duo15 GX550L CPU:i9 10980
コア数　8
✨主婦初心者おすすめ✨すぐ使える✨カメラ付人気白✨i3東芝ノートパソコン067
スレッド数　16
Office HP 430 G6 5JC14AV 第8世代 SSD256GB
最大周波数(GHz) 4.3
【送料込み】Dynabook Tecra A50-J

【20GBメモリ】Lenovo　レノボ　V330
■備考
新型Windows11✨ Core i3 DELL Webカメラ リモートワーク
・天板は光らないタイプ
MacBook Air 2015 13インチ Office 2021 u
・Windowsの初期化済み
MacBookAir Late2018 MRE92J/A 265 Retina
・2021/01/02購入
美品【MSオフィス2021,SSD】Win11 ProBook 450 G3
・キーボードカバーを使用していたのでパッドとキーをほとんど素手で触っていません
IBM ThinkPad X40（16G疑似SSD換装品）

第6世代Corei5 新品SSD 訳アリ 国内メーカー すぐ使えるノートパソコン
#ASUS

初心者さんもすぐ使える【タッチパネル】搭載ノートパソコン✨高性能✨webカメラ

商品の情報

ブランドエイスース
商品の状態目立った傷や汚れなし

Macbook air ミッドナイト　m2

b127✨VAIO/Core i3/爆速SSD新品/8GB/快適✨ノートパソコン

だい様専用　Galleria RL5C-R35

MacBookair M1チップ搭載

超美品MacBook Pro 2019 8GB 128GB グレー 認定整備済

MacBook Air2018 13.3インチ

【ジャンク】MacBook pro Retina 2014

Core i7 高性能 ノートパソコン

芝生shibafu様専用
ROG Zephyrus G14 GA401IU GA401IU-R9G1660TWQ■付属品・マニュアル、その他付属資料・アダプタ・PCケース・外箱(若干の傷等あり)・アンチグレア画面フィルム装着済み■スペック【OS 】Windows 10 Home 64ビット【カラー】ムーンライトホワイト【サイズ】幅324mm×奥行き222mm×高さ18.9mm/重量:約1.65kg【CPU】AMD Ryzen 9 4900HS (8コア/16スレッド)【メモリ】16GB【ストレージ】SSD:512GB(PCI Express 3.0 x2接続)【グラフィックスカード】GeForce GTX 1660 Ti Max-Q【バッテリー駆動時間】約9.9時間 【消費電力】最大約180W【ディスプレイ】14 型ワイドTFTカラー液晶 / ノングレア / 2,560 × 1,440(WQHD)(60HZ)【外部出力】HDMI ×1【USBポート】USB3.1 ×2 (Type-C/Gen2※データ転送,映像出力,給電用×1、データ転送用×1) 、USB3.0×2【オーディオ】マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1【通信機能】無線LAN :IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wifi 6), Bluetooth 5.0【その他】ハイデフィニション・オーディオ準拠 / クアッドスピーカー (1W×2, 0.7W×2) / アレイマイク / 指紋認証 / 87キー日本語キーボード(イルミネートキーボード)■CPUについてCPU名称　AMD Ryzen 9 4900HSPassMark 19300C_R23(M) 11006C_R23(S) 12463DMark 8230TDP 35コア数　8スレッド数　16最大周波数(GHz) 4.3■備考・天板は光らないタイプ・Windowsの初期化済み・2021/01/02購入・キーボードカバーを使用していたのでパッドとキーをほとんど素手で触っていません#ASUS

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ブランドエイスース
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珍しい Zephyrus ROG G14 ノートpc ゲーミング GA401IU ノートPC

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珍しい Zephyrus ROG G14 ノートpc ゲーミング GA401IU ノートPC

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珍しい Zephyrus ROG G14 ノートpc ゲーミング GA401IU ノートPC 珍しい Zephyrus ROG G14 ノートpc ゲーミング GA401IU ノートPC

ASUS ゲーミングノートパソコンROG Zephyrus G14 GA401IU (Ryzen 9 4900HS/GTX 1660 Ti/16GB・SSD 512GB/14インチ/1.65kg/WQHD(2,560 ×

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ROG Zephyrus G14」レビュー、最新Ryzen搭載の14型ゲーミングノートPC

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ASUS ゲーミングノートPC ROG Zephyrus G14 GA402XI 14インチ GeForce RTX 4070 Ryzen 9 7940HS メモリ16GB SSD512GB リフレッシュレート165Hz RGBキーボードバックライト Windows 11 動画編集 エクリプスグレー

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Amazon.co.jp: ASUS ゲーミングノートパソコンROG Zephyrus G14

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ASUS (エイスース) ROG Zephyrus G14 14インチ ゲーミングノートパソコン - AMD Ryzen 9 - 16GBメモリ - NVIDIA GeForce RTX 2060 - 1TB SSD - ムーンライトホワイト

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ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Zephyrus G14 GA401QEC(Ryzen 9 5900HS/16GB, 1TB/RTX 3050 Ti Laptop GPU/2,560×1,440/14インチ/グレー/AniMe Matrix LED

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